Цены на лекарства в Казахстане отпустят в свободное плавание

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В Казахстане анонсировали постепенную отмену государственного регулирования цен на лекарства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Представитель Агентства по защите конкуренции Мира Туякбаева на XIV Международном евразийском фармацевтическом форуме сообщила, что с 10-го января 2023 года в Казахстане уже не регулируют цены на 376 наименований лекарственных средств, продаваемых в аптеках. В их числе — гомеопатические препараты, БАДы, витамины и лекарства для лечения несложных заболеваний.

"Мы выступаем за конкурентное ценообразование, поэтому мы инициировали поэтапное дерегулирование. Учитывая социальную важность данного рынка, считаем, что к вопросу необходимо подходить комплексно, понимать уровень развития конкуренции, производства дженериков (аналогов)", - сказала Мира Туякбаева.

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Однако на этом государство не остановится. С января 2024 года власти перестанут регулировать цены на все лекарства, отпускаемые без рецепта, продаваемые оптом и в розницу. Критерии для попадания в этот список безрецептурных лекарств обещают определить уже до конца марта 2023 года.

А в 2024-25 годах регулировать цены перестанут даже на лекарства, отпускаемые в аптеках по рецепту. Таким образом, к 2026 году государство будет регулировать цены только на те препараты, которые закупает СК "Фармация" за средства государственного бюджета в рамках ГОБМП и ОСМС.

"Нынешняя процедура формирования предельных цен остается непрозрачной как для госорганов, так и для действующего бизнеса. Действующее правовое поле регулирования не позволяет проверить как цены закупа у производителя, так и цены референтных стран и определить объективность регистрируемой цены у производителя из-за отсутствия соответствующих баз данных. С другой стороны, много вопросов бизнес поднимает по срокам утверждения предельных цен, их формирования. Затяжной период первичной регистрации новых препаратов. Всё это задерживает выход на рынок новых современных препаратов и ведёт к увеличению затрат. Все вопросы мы предложили урегулировать в Дорожной карте, в том числе за счет цифровизации бизнес-процессов", - сказала Туякбаева.

Ждать ли рост цен на лекарства?

Недавний опыт пандемии показал, что оптовые и розничные сети реализации медицинских изделий и лекарств при первой же возможности готовы взвинтить цены. Так было, например, с медицинскими масками.

В конце 2020 года в разгар пандемии коронавирусной инфекции обнажился целый ряд проблем на фармацевтическом рынке. Тогда глава государства поручил Минздраву и АЗРК совместно обеспечить сбалансированное регулирование цен на лекарственные средства с пресечением антиконкурентных действий участников фармацевтического рынка.



"Работа в данном направлении продолжается и по сей день. На тот момент благодаря оперативно принятым мерам удалось снизить негативные последствия пандемии, были внесены изменения в порядок ценообразования, введён особый порядок для формирования цен на антиковидные препараты, где были исключены маркетинговые составляющие. А также были сокращены наценки, маркетинговые расходы сокращены до 30%, оптовые наценки снижены до 10%, в розничной реализации до 20%. В результате принятых мер антимонопольного реагирования снижены цены на медицинские маски более чем в 3 раза, на ПЦР-тесты в 2,5 раза", - сказала Мира Туякбаева.

Заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Ляззат Кашкымбаева добавила, что в 2020 году контролирующие органы оштрафовали на общую сумму 250 млн тенге тех бизнесменов, кто воспользовался ситуацией и поднял цены.

В начале 2022 года в Казахстане заложили основы для либерализации рынка лекарственных средств. И нынешнее дерегулирование цен на лекарства в Минздраве воспринимают позитивно и возлагают на него большие надежды.

"Конечно, сейчас мы регулируем часть цен еще, и уже видим, что есть определенный дефицит некоторых лекарств, которые есть в списке регулируемых. А с отпуском цен рынок сам себя будет регулировать в том числе, цену будет определять спрос и предложение. Мы надеемся, что резких скачков цен не будет. Тем более, после событий 2020 года весь бизнес понимает ситуацию и помнит, что государство в свою очередь резких скачков не допустит", - сказала Ляззат Кашкымбаева.

На примере 376 безрецептурных лекарственных средств, цены на которые уже не регулируют с начала года, зампредседтаеля Комитета фармконтроля отмечает, что резкого роста не произошло.

"Дело в том, что ранее действовавшие предельные цены были такими, что производители продавали по более низкой цене, мы это видели в ходе мониторинга. Сейчас отпустили цены, смотрим за рынком, и цены не превысили тот предел, который был ранее, лишь приблизились к нему. Потому что есть конкуренция", - констатировала Кашкымбаева.

Юрист Зафад Вахидов считает, что первый этап дерегулирования цен можно признать удачным, потому что цены перестали контролировать на те наименования лекарственных средств, которые в Казахстане продают три и более производителя. А вот следующие этапы дерегулирования могут пройти не так гладко.

"Регулирование, конечно, остаётся для государственного сегмента (лекарств, закупаемых по ГОБМП и ОСМС - Авт.), а в рознице регулирование должно быть прозрачным, чтобы избежать резких колебаний цен, но при этом чтобы препараты были на полках аптек, чтобы фармацевты были заинтересованы выпускать лекарства. На наш взгляд, хорошо было бы автоматизировать процесс дерегулирования, чтобы производители не ждали приказы. С уровнем цифровизации в Казахстане, полагаю, это можно сделать без проблем. Тогда на регулируемый рынок легче будут приходить компании новые, усиливать конкуренцию", - сказал Зафад Вахидов.

Можно ли снизить цены на лекарства?

В мире отмечается общая тенденция на удорожание лекарств. Медикаменты подорожали как в США, так и в Индии. В то же время, исследование Евразийской экономической комиссии показало, что из 50 препаратов на 8 цены в Казахстане ниже, чем в Беларуси в диапазоне от 1 до 43%, на 30 препаратов цены в Казахстане выше, чем в России, диапазон от 9 до 310%.

Дистрибьюторы констатируют, что продавать зарубежные лекарства при действующем потолке цен становится всё сложнее. В этой ситуации хороший шанс занять нишу есть у отечественных производителей, но и им тоже непросто держать низкую цену.

Председатель правления СК-Фармация Ерхат Искалиев сказал, что себестоимость производства лекарств в Казахстане в связи с большими расстояниями и относительно небольшим рынком достаточно высокая. Но если отечественные фармкомпании сумеют наладить поставки в соседние страны, то себестоимость уменьшится.

В АЗРК полагают, что в Казахстане также необходимо создать условия для здоровой конкуренции и предпринимательства, а также обеспечить лёгкость входа на рынок новых фармацевтических компаний. Кроме того, возможно стимулирование отечественных фармкомпаний за счёт предоставления налоговых и таможенных льгот, компенсации затрат производителей.

"Эти меры у нас заложены в Кодексе о здоровье, но пока на практике не развиваются, не работают. Мы полагаем, что нужно работать в этом направлении Минздраву. С нашей стороны введена обязательная оценка воздействия тех или иных новых документов на конкуренцию. Если оценка покажет, что предлагаемые новшества будут приводить к ухудшению конкурентной среды, то документ оценку не пройдёт", - сказала Мира Туякбаева.

В целом и в Минздраве, и в АЗРК, и сами бизнесмены понимают, что резкие скачки цен ни к чему не приведут, поэтому населению остаётся надеяться на добросовестность продавцов.