Как сделать Казахстан более демократичным, рассказали эксперты

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Институт евразийской интеграции провёл очередную встречу экспертного клуба "Открытая политика" на тему "Тренды развития новых демократий: Казахстан и мир", передаёт BaigeNews.kz.

Феномен новых демократий – комплексный и перспективный объект для современных исследований. До сих пор в международном сообществе политологов нет единства в понимании этого термина. Многие различия заключаются в трактовке компонентов демократизации, таких как изменение правового сознания в обществе, прозрачность моделей функционирования государственных и гражданских институтов, уровень вовлеченности граждан в процесс принятия ключевых решений, свобода СМИ, либерализация политического поля. Крайне важна систематизация теоретико-прикладных подходов и взглядов по проблематике демократических преобразований.

Анализируя мировую практику и казахстанский опыт, участники встречи экспертного клуба отметили, что политическое устройство новых демократий не может возникнуть в одночасье, а требует значительных усилий государства и общества по обеспечению эволюционного продвижения актуальных демократических ценностей.

Эксперты пришли к выводу, что курс на демократию не должен быть половинчатым, следует идти последовательно в соответствии с общественными запросами, углублять и расширять демократические институты, активно противодействуя социально-политическим кризисам, коррупционным составляющим, трайбализму.

"Современные тенденции в реализации казахстанских реформ говорят о том, что модернизационный путь развития, предложенный Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, нашел высокий уровень поддержки в обществе и реализуется последовательно. В то же время граждане в некоторой степени могут испытывать так называемый эффект завышенных ожиданий после долгих лет политического "застоя". Сейчас идет практическая реализация политических реформ. Ряд изменений, по сути, проходит обкатку в ходе электоральной кампании в мажилис и маслихаты. Введена смешанная избирательная система, упрощены процедуры регистрации политических партий, снижен избирательный барьер, в бюллетенях появилась графа "против всех". Дальше станет ясно, какие меры оказались эффективными, а какие требуют дальнейшего расширения или корректировки", - сказал директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.

В работе экспертного клуба приняли участие известные и ведущие эксперты в области политологии, социологии, права и межэтнических отношений. Модератором была политолог Ассоль Мирманова.