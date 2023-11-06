Как распределяют 1 миллион долларов от ОАЭ для восстановления лесов в Костанайской области

В начале сентября 2022 года в Костанайской области произошли масштабные природные пожары. Было уничтожено почти 43 тысячи гектаров леса, был повреждён и разрушен 91 жилой дом. Для восстановления лесов из бюджета выделили 2,6 миллиарда тенге. Также один миллион долларов был выделен Объединенными Арабскими Эмиратами. Как они распределены? И есть ли на сегодняшний день какие-либо результаты от мероприятий, на которые и были выделены эти средства? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

В сентябре 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов в Объединенных Арабских Эмиратах во дворце Аль-Бахра провёл встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заида Аль Нахаяном. Тогда и стало известно, что ОАЭ выделили Казахстану один миллион долларов на лесовосстановительные работы в Костанайской области.

Как сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области, с ноября прошлого года учреждениями лесного хозяйства области ведутся работы по отводу лесосек, заготовке древесины и очистки мест рубок. На эти работы привлечены все учреждения лесного хозяйства области. В октябре объеём отведённой площади гари составил 27% от покрытой лесом площади пройденной пожаром.

На лесозаготовительных работах в Аулиекольском районе задействованы заготовители из Костанайской, Абайской, Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, Северо- Казахстанской.

Что касается лесовосстановительных работ на площадях гари, то в управлении уточнили, что лесные культуры должны создаваться на вырубках давностью три года и более, на которых в течение предельно допустимого срока не произошло естественное возобновление леса.

"Первые два года предусматриваются для проведения работ по расчистки гари и возможности естественного возобновления леса. Если на третий год после пожаров естественного возобновления не будет, то следует переходить к посадке. На сегодняшний день посадка проводится на площадях назначенных материалами лесоустройства 2019-2020 года", - говорится в ответе управления на официальный запрос редакции BaigeNews.kz.

Там также сообщили, что со средствами, которые были выделены ОАЭ, они работают в рамках соглашения о сотрудничестве с корпоративным фондом "Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана". Согласно нему, фонд после завершения своих работ предоставит управлению акты и финансовый отчет.

В начале ноября был определён перечень оборудования и техники для их использования в этом году на питомниках лесхозов, сообщили в управлении. Этот перечень отправлен в Фонд сохранения биоразнообразия. Фонд должен найти поставщиков и заключить договора на поставку.

Также в управлении сообщили, что через фонд "Қайырымдылық KZ" при акимате области заключены договора с ТОО "КАЗНИИЛХ" на разработку проекта по реконструкции питомников Басаманского и Пригородного лесхоза и ТОО "Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства" для орошения питомников. Проект орошения находится до сих пор на стадии разработки и будет завершен в этом году.

Уточнили в управлении и относительно потраченных сумм. На данный момент Фонд сохранения биоразнообразия приобрёл оборудование и технику для питомников на общую сумму 285, 5 миллиона тенге или 637,3 тысячи долларов. Что касается финансирования учреждений лесного хозяйства в 2023 году, то эта сумма составила 7364,5 миллиона тенге.

После пожаров была расширена система раннего обнаружения пожаров. В этом году в области были приобретены 34 камеры для девяти из 11 учреждений лесного хозяйства. К примеру, в 2022 году таких камер было восемь в четырёх учреждениях.

Напомним, что почти через год в Казахстане вновь горели леса. 8 июня в государственном лесном природном резервате "Семей-орманы" Абайской области произошел пожар. В результате погибло 14 сотрудников Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", включая руководителя Успенского лесничества.

После трагедии Касым-Жомарт Токаев раскритиковал действия местных властей, отметив, что в стране не были извлечены уроки после пожара в Костанайской области.