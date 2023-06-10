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"Что успел, то и вывез": погорелец из Абайской области потерял в пожаре два дома
Во время пожара в Бородулихинском районе сгорели три дома в селе Барышовка. Ещё два села, которые находились в эпицентре стихии, чудом остались не тронутыми. Местные жители объявили Асар в поддержку погорельцев. Хозяин двух сгоревших домов Самалбек Толендин с супругой рассказали о том, как остались без своего имущества за несколько минут.
В результате пожара в Успенском лесничестве Бородулихинского района три села – Успенка, Поднебесное и Барышовка - оказались в эпицентре огненной стихии. Все жители на сегодня эвакуированы. Огонь уничтожил три дома деревни Барышовка, которая расположена в гуще соснового бора. Один из домов, по информации ДЧС Абайской области, пустовал. Ещё два дома были жилыми и принадлежали семье Самалбека Толендина.
Фото предоставлено С. Толендиным.
Срочная эвакуация не оставила возможности вывезти имущество, единственное, что удалось сохранить – это часть техники, которую Самалбек-ага вывез на возвышенность. Остальная техника, которая была не на ходу, тоже уничтожена огнём.
"Я позвонил в Камышинку, к родственникам, они сказали "бегите, пожар пошёл в вашу сторону". У меня во дворе 5 единиц спецтехники, часть на ходу, а остальное в ремонте. Успел вывезти на подъём два трактора, да скотину отпустить. Потом нас эвакуировали. Какое-то время я стоял на бугре, так как дома было опасно оставаться. А потом нас увезли в Бородулиху", - рассказывает события страшной ночи Самалбек Толендин.
Его сын и сноха в это время только прибыли в Алматы. Но узнав о пожаре, сразу же выехали обратно. Корреспонденту "BaigeNews.kz" удалось поговорить с Ержаном Нуркаримовым, когда он был на половине пути по направлению к дому.
"Я работаю в лесхозе пожарным водителем. Только на днях потушили сильное возгорание, я тоже участвовал в тушении. А в этот раз пожар разбушевался ещё сильнее. Очень жаль, что наш дом сгорел. Я с женой, с детьми и родителями жил в этом доме. 4 комнаты, большой участок, свежий воздух. Очень жаль. А ещё не передать скорбь по нашему лесу, у нас был самый красивый сосновый бор, необычайной красоты. Как могли, берегли его. Весь народ работает в лесхозе. Весь свой труд лесу отдавали. Самому не верится, что так всё произошло", - рассказал Ержан Нуркаримов.
Сильная жара, на подмогу которой пришёл непредсказуемый порывистый ветер, сделали своё страшное дело - сейчас огнём охвачено свыше 60 тысяч гектаров реликтового бора. Ничто не помогает утихомирить стихию, хотя на тушение направлены все силы.
По словам Самалбека Толендина, такого пожара на его памяти ещё не было. И действительно, согласно данным экологической организации Greenpeace пожар в Абайской области уже признан самым крупным лесным пожаром в мире.
"У меня два дома сгорело. В одном жил я с семьёй, это щитовой обшитый дом. А во тором, бревенчатом, пастух. Оба дома сгорели. Дети уехали в Алматы, и мы с ним остались вдвоём. Хорошо, что больше никого рядом не было", - говорит погорелец.
Сейчас семья, оставшаяся без крыши над головой, живёт у своей дочери в селе Бородулиха. Мать семейства Анаргуль Касайнова перенесла сердечный приступ. Она не может прийти в себя после случившегося.
По её словам, сгорело всё, что было на территории дома. 6 соток плодородной земли, засаженные картофелем, отделяли их дом от леса. В последние дни он был покрыт слоем тополиного пуха. На участке располагались хозяйственные постройки, в доме вся бытовая техника.
"Я даже сменную одежду не успела с собой захватить. Всё осталось там. Очень трудно сейчас разговаривать, мы в этом доме с мужем и детьми почти 30 лет прожили", - сетует женщина.
По словам администрации Бородулихинского района, местные жители уже готовятся организовать Асар для погорельцев, чтобы отстроить новый дом. Хотя, Анаргуль Касайнова уверена, что районное руководство не оставит пострадавших без внимания.
"Сейчас нужно в первую очередь найти погибших (лесников – прим.авт), тех, кто пропал без вести. А потом, я думаю, и до нас очередь дойдёт", - выразила свою надежду женщина.
По словам жителей Успенки, расположенной в 4-х километрах от пострадавшей Барышовки, возвращаться в дома им ещё опасно.
"Сегодня утром нас оповестили по WhatsApp, что вроде пожар стих и можно понемногу возвращаться домой. А потом сообщили, что вокруг нашей деревни снова горит лес в 6-ти очагах. Поэтому пока находимся здесь, в общежитии колледжа", - рассказала о сегодняшней обстановке эвакуированная жительница села Успенка Наталья Касеновая.
По официальной информации в эвакуированных сёлах Барышовка и Поднебесное насчитывается 16 дворов, а в селе Успенка – 69.
По данным заместителя акима области Абай Димитрия Гарикова, из-за непростого рельефа местности тушение пожара сильно осложняется. В связи с этим буквально за первый час пожара площадь возгорания увеличилась в 10 раз – с 20 до 200 гектаров. А дальше начала распространяться в геометрической прогрессии.
"Очень высокий температурный фон и постоянно меняющееся направление ветра создают большие сложности. Плюс здесь сложный рельеф местности, местами даже высоко-проходимая техника не идёт в барханистые места", - отметил Д. Гариков.
Напомним, в акимате сообщили, что на сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет. При этом на территории Камышенского лесничества пожар в основном локализован.
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