Как проверяют спортсменов на допинг в Казахстане?

Уже в сентябре в китайском Ханчжоу стартуют летние Азиатские игры. Перед важными комплексными континентальными соревнованиями, казахстанских спортсменов проверяют на допинг. Директор Национального антидопингового центра (КазНАДЦ) Майра Бакашева в большом интервью корреспонденту BaigeNews.kz назвала причины, по которым не удается полностью искоренить допинг в большом спорте, и оценила шансы наших тяжелоатлетов отправиться на Олимпиаду в Париж.

- Расскажите, как проверяют спортсменов, которые будут представлять Казахстан на Летней Азиаде в Китае?

- Вы знаете, что изначально летние Азиатские игры должны были пройти в 2022 году, но были перенесены на 2023-й. Поэтому мы уже 2 года подготовку ведем.

Когда мы получили список предварительных участников из ДРС, начали индивидуально прорабатывать. На Азиаде представлены разные виды спорта, не только те, которые бывают в программе Олимпийских игр. И в неолимпийских видах спорта у нас в плане тестирования не так много проб берется, поэтому нужно было соответствующую работу провести.

На комплексные игры не едут отдельные спортсмены. В основном едут спортсмены - члены национальных сборных, они у нас регулярно проходят тестирование как после соревнований, так и во внесоревновательный период. Единственное, мы, конечно, хотим иметь списки претендентов для того, чтобы мы больше на них обратили внимание, выполнили все требования от оргкомитета Игр. Для участников Азиатских игр обязательное требование со стороны Олимпийского совета Азии - наличие сертификата у каждого атлета от образовательной антидопинговой платформы о прохождении курса по антидопингу. Сертификаты принимают только с платформы WADA ADEL. Для наших спортсменов мы, как Национальный антидопинговый центр, переводим обучающий курс ADEL на казахском и русском языках.

Но наравне с этим принимается сертификат от нашей системы, которую разработала именно для нас компания, которая находится в Европе. Обучающая программа на казахском и русском языках адаптирована под казахстанские законы и казахстанские требования.

Что касается тестирования на допинг, то здесь есть требования как со стороны Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, так и со стороны Министерства культуры и спорта РК. Сделано это для того, чтобы спортсмены, использующие допинг и не проверенные в стране, не принимали участие в каких-то крупных континентальных играх. Сейчас Международный олимпийский комитет совместно WADA требует в течение 9 месяцев до начала игр - крупных континентальных или Олимпийских, провести как минимум три пробы допинг-контроля. Вот эту программу мы сейчас уже завершаем, Азиатские игры начинаются в сентябре, и мы к этому времени уже надеемся получить все результаты.

- И как, удалось "на берегу" выявить нарушителей антидопинговых правил?

- К счастью у нас сейчас неплохие результаты, мы уже на 85% эту работу выполнили по заявочному списку спортсменов на Азиаду. Там были обнаружены две пробы положительные на допинг, остальные все чистые. По положительным пробам расследования идут. Это спортсмены, так скажем, не топовые и их имена ни о чем не скажут. Один из попавшихся на допинге - опять-таки представитель тяжелой атлетики.

- В целом за 2023 год сколько положительных допинг-проб было выявлено у казахстанских спортсменов?

- У нас в Казахстане с начала года у 30 спортсменов обнаружен допинг и еще у 10 спортсменов на международном уровне. Большая часть, 70 процентов, приходится на тяжелую атлетику. В целом в год мы берем более 3 тысяч проб. Плохо, что фиксируются случаи использования анаболических стероидов несовершеннолетними спортсменами.

Что это, незнание антидопинговых правил самими спортсменами? Или участвовал тренер? Мы не могли доказать причастность тренеров, потому что спортсмены не дают эту информацию, а строить обвинения лишь на своих собственных подозрениях мы не можем, должны быть неоспоримые доказательства, что то или иное лицо имеет отношение к использованию допинга спортсменами регионов.

Но также хочу отметить, что наше спортивное сообщество намного честнее, прогрессивнее, чем представляют себе обыватели. То есть, у нас все Федерации спортивные, все тренеры и спортсмены требуют допинг-контроль, как после соревнований, так и во внесоревновательный период. Бывает, что получаем сведения, присылают списком файлы с именами тех, кто может быть использовал допинг. На любые соревнования всегда получаем запрос на проведение допинг-контроля, чтобы отбор в команды был честным.

- Тяжелая атлетика, к сожалению, продолжает бить антирекорды...

- Здесь есть своя особенность. Это один из тех видов, который требует невероятной затраты физической силы. Нужны выносливость, сила и здесь, естественно, очень много нужно атлетам питания, без которого они просто не смогут поднять штангу. Естественно, тяжелоатлеты вынуждены использовать спортивное питание в большом количестве, чтобы мышцы могли выдерживать огромные веса, которые поднимают в течение тренировок. И вот здесь есть большие риски. Могу сказать, что спортивное питание - это одно и самых главных зол, которые существуют среди наших спортсменов в плане попадания на допинг-контроле.

Cпортивное питание в стране никто не контролирует, к сожалению, пока мы ещё не можем сказать, что у нас осуществляется тотальный контроль. Да и невозможно за этим проследить, потому что это не спортивная сфера, а сфера торговли, предпринимательства, где тем более запрещены сейчас проверки бизнеса в рамках моратория. Поэтому сейчас только спортсмены сами могут себя уберечь, мы им всегда говорим: "Пожалуйста, оберегайтесь от опасного спортивного питания".

- А вот на днях боксер Саматали Тольтаев, попавшийся на допинге, рассказал, как все было на самом деле. Он, оказывается, принял витамины, которые принимал его брат. Значит, витамины, это тоже "зло"?

- Когда врач выписывает что-то спортсмену, нужно понимать, что одни и те же витамины от разных производителей могут иметь разный состав. И если в витаминах одного производителя не будет запрещенных антидопинговыми правилами веществ, то у другого они могут быть. Здесь есть даже такие нюансы, о которых не все атлеты, тренеры и медики задумываются.

Спортсмены - это молодое поколение, понятно, что они должны знать опыт тех, кто постарше. Но есть проблема. Человек так устроен, что он не учится на чужих ошибках, и есть атлеты, которые пытаются что-то пробовать, рисковать, но не всегда это разрешенные субстанции.

Чем больше ты читаешь, чем больше ты учишься, тем больше у тебя в мозгах остается знаний, что можно, а что нельзя. На тренингах я всегда спортсменам говорю: "Ребята, пусть лучше вы не выиграете эту медаль, не выиграете соревнования, но зато вы не получите дисквалификацию и сможете доказать свою состоятельность на следующих стартах". Ведь отстранение - это не только отлучение от спорта, это большая психологическая травма, после которой спортсмены не всегда могут отойти морально.

- Правда ли, что казахстанских тяжелоатлетов могут не пустить на Олимпиаду-2024 в Париж?

- Проблема в том, что очень много спортсменов попалось на веществах из одной группы. Сейчас проводится большое расследование совместно с ИТА - International testing agency и Международной федерацией тяжелой атлетики. Спортсмены предоставили данные об употребленном спортивном питании и всём том, что, по их мнению, могло стать источником проблемы. Сейчас это всё проверяется в лаборатории и соответственно, как придут результаты лабораторной проверки этого питания, будут делаться вывод. Для тяжёлой атлетики это, конечно, сложный период, потому что всё, что выявляется нами, это не только физические потери для сборной, но и вопрос статуса казахстанской тяжелой атлетики в мире. К сожалению, мы сейчас стоим перед тем фактом, что если Международная федерация дисквалифицирует нашу Федерацию, то тогда тяжелоатлеты не смогут принимать участие в Олимпийских играх, это может быть впервые в истории казахстанской тяжелой атлетики.

Сейчас на международном уровне попались, так скажем, шесть спортсменов. И это спортсмены, которые не в первый раз сдают допинг-контроль, имеют награды. У нас в расследовании и при принятии решения о сроке дисквалификации учитывается очень много факторов. Один из них - какого уровня спортсмен.

К атлетам с очень высоким профессиональным уровнем требования выше и должны быть предоставлены исключительные факты и доказательства, что спортсмен не виновен. К сожалению, это всегда сделать очень сложно, потому что наши спортсмены зачастую попадаются на анаболических стероидах, пептидах. То есть на том, что не является лекарством, которое, допустим, спортсмены могут нечаянно или специально принять. И нельзя к таким веществам применить исключение "для терапевтического использования".

К сожалению, когда речь идет о дисквалификации, порогом является выявление допинга у трех спортсменов за определенный промежуток времени, а у нас шесть спортсменов попались.

Никто не знает, какое решение будет принято. Конечно, хотелось бы, чтобы всё закончилось благополучно, потому что тяжелая атлетика - это один из любимых видов в Казахстане, приносящий медали. Но нынешняя ситуация очень непростая и итоги расследования предсказывать сложно.

- На грани дисквалификации у нас и легкоталетка Нора Джеруто, которая в прошлом году выиграла чемпионат мира. Сейчас ей предъявлено обвинение в использовании запрещенной субстанции. Что нового вы знаете об этой истории?

- Пока свежей информации нет. Athletics Integrity Unit - орган, который проводит расследование и допинг-контроль среди легкоатлетического сообщества, пока не выдал никакого решения. Это значит, что расследование до сих пор проводится и нужно дождаться решения дисциплинарного трибунала. Почему так долго? Надо иметь ввиду, что там спортсмены со всего мира, что в лёгкой атлетике очень много видов и есть у нас легкоатлетические державы, которые очень много проводят соревнований и тестов. Соответственно,чем больше ты делаешь тестов, тем больше ты будешь выявлять, это нормально.

Поэтому, я думаю, что там существует некая, наверное, очерёдность рассмотрения дел. У Норы Джеруто пока никто не отбирал титул чемпионки мира. По тем вопросам, из-за которых сейчас идет проверка, пока никаких изменений в статусе нет. Нам остаётся только ждать. В любом случае она не смогла бы участвовать в Азиатских играх, потому что не успела бы набрать форму после родов, а допуск к Азиатским играм тоже многоступенчатый.

- Такой популярный вопрос. Ведь проводятся разъяснения, какие-то работы со спортсменами, но находятся вот эти нарушители. Это какая-то уже система?

- Нельзя ответить однозначно. У каждого человека своя история или, у каждого вида спорта своя история. Да, действительно, очень много мероприятий проводим для профилактики нарушений допинговых правил. Но нарушения случаются, как и в других сферах жизни. Нам всегда говорят, например, не переходить дорогу в неположенном месте, но наступает какой-то момент и люди начинают нарушать, думая, что их никто не видит. В первую очередь, должна быть строгая ответственность спортсменов.

Вторая проблема - это всё-таки безответственность на фоне недостатка образования, знаний. По каждому случаю выявления допинга мы проводим расследования, и видим такую картину, что спортсмены не знают, как к ним в организм попал допинг, ссылаются на тренера. Но по факту, отвечать-то будет спортсмен.

Да, в тяжелой атлетике у нас есть два тренера, которые сами признались, у них сейчас уже заканчивается дисквалификация. Но сейчас никто из спортсменов никого из тренеров сдавать не будет. В итоге и спортсмен, и тренер говорят, что они не при делах, расследование проводить сложнее, так как нет персональной ответственности. Поэтому в итоге отвечает тот, кто сдал допинг-пробу, а это спортсмен.

Соблазн принять допинг велик, потому что на кону не только медали и признание, но и материальное поощрение, и квартиры. Да, это правильно, особенно когда социальные проблемы решаются. Но, увы, на такое же поощрение в нашей стране не могут претендовать, например, врачи, которые спасают жизни.

Безответственность приводит к тому, что спортсмены относятся также безответственно к использованию медикаментов, которые отнесены к запрещённым, и питанию, которое никто не проверяет. У нас очень редко спортсмены проверяют спортивное питание, но есть такие виды спорта, где к этому ответственно относятся, джиу-джитсу, например, кураш.

- На Азиаде мы увидим казахстанцев в числе службы допинг-контроля, как это было на Олимпийских играх 2022 года в Пекине?

- На Азиаду от Казахстана едут два инспектора. Эти специалисты в текущем году отработали на Европейских играх. Не устаю повторять, что казахстанских инспекторов допинг-контроля ценят и уважают во всем мире. Мы принимали участие во вторых Европейских играх в Минске полным составом и там занимали ведущие роли менеджеров станций допинг-контроля, очень хорошо себя проявили там, поэтому на третьи Европейские игры мы получили приглашение на двух человек, ездили Тана Омарова и Аламшо Гафуров.

Это было полезным для оргкомитета, потому что есть очень много русскоговорящих в Европе спортсменов из стран Кавказа, Балтии, Украины. Во время контроля, бывает очень много таких ситуаций, когда нужно подбодрить спортсмена, и если инспектор и атлет не могут понять друг друга, это сложно, так как не все атлеты знают английский язык, например, поэтому наши офицеры в этом плане всегда полезны. Сейчас они поедут на Азиатские игры. Но кроме знания языка, конечно, ценят их профессионализм. Сейчас повысили требования к международным инспекторам допинг-контроля, у них должны быть сертификаты определённые, но, тем не менее, наши марку держат.

Дело в том, что у нас была правильная, классическая, старая школа обучения инспекторов допинг-контроля, заложенная в 2000-х. Ничего мы не придумали, работаем по стандарту, но почему котируются наши инспекторы, потому что у них высокая стрессоустойчивость, которая присуща именно нашим инспекторам, потому что мы здесь сами всё делаем. С опытом приходит, конечно, во всех спортивных сооружениях есть наши комнаты, нас все знают, пропускают всегда без проблем. Но наши сотрудники всё-таки очень много чего делают сами, и поэтому этот опыт тепло приветствуется в других странах. Аламшо Гафуров у нас ведёт волонтёрское движение, значит, он - Лидер по коммуникации, естественно, он очень хорошо выстраивает эти коммуникации, что приветствуется оргкомитетом.

- А легко ли быть инспектором допинг-контроля? Наверняка, есть соблазн быть подкупленным...

- В работе инспектора допинг-контроля очень много зависит от личных качеств. И это особенно важно для избежания коррупционных рисков. Мы всегда отбираем людей с низким риском коррупции, потому что, если спортсмен сомневается, он может попытаться договориться с инспектором допинг-контроля и делать свои манипуляции. У нас это должно быть исключено, потому что от этого зависит само функционирование системы спорта. Поэтому такие факты должны быть исключены. Что бывает, когда система допинг-контроля не контролируется, мы увидели на примере России. Эта страна в спорте давным-давно находится под дисквалификацией, еще до событий 2022 года спортсмены не могли выступать под своим флагом на Олимпийских играх из-за проблем в работе их антидопинговой службы, и не понятно, когда они выйдут. Это было связано с подменой мочи, подменами всей системы проверки, наверное.

Второй момент для офицера допинг-контроля - это маневренность, быстрота, возможность подстроиться под любые ситуации, коммуникабельность, стрессоустойчивость должна быть очень высокая. У наших офицеров это есть, они в этом отношении по сравнению со всей среднеазиатской коммуной, конечно, выгодно смотрятся.

- Как вы думаете, есть ли смысл Казахстану перейти на европейскую и американскую систему допинг-контроля? Может быть, тогда и уменьшится количество нарушителей?

- Да, законодателями мод в борьбе с допингом являются США и Германия, это факт неоспоримый. Но когда мы с ними разговариваем о том, как у них всё это проводится, я понимаю, что они нам немножко завидуют. Во-первых, у нас сама система спортивная выстроена так, что все под контролем государства, так как немалая часть средств на спорт выделяется из госбюджета. А вот, например, в других странах, где доля государственного финансирования низкая, там очень сложно связываться антидопинговой организации с федерациями, клубами и со спортсменами, потому что нет такой централизованной, так скажем, системы. И там антидопинговым службам очень трудно доносить эту информацию. Но там есть свой плюс - у них менталитет другой, в западном обществе принято сообщать о подозрениях, или бы как у нас сказали, "сдавать" нарушителей, да и в целом люди там боятся нарушать закон. У нас другая ситуация. Кто-то что-то может пытаться скрыть, но есть мощный контроль со стороны государства. Например, у нас сейчас подготовка к Азиатским играм, нам достаточно обратиться в ДРС и сообщить, какие спортсмены не выходят с нами связь, на следующий день все они будут звонить нам. Вот это радует нас. В нашей спортивной системе много того, чему завидуют антидопинговые организации других стран.