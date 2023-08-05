Как правильно питаться в жаркую погоду, рассказала диетолог

В жаркую погоду важно правильно питаться, чтобы избежать ухудшения самочувствия. Врач-диетолог Наталия Круглова рассказала, как это делать правильно и без вреда для здоровья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

По словам специалиста, в первую очередь, в жару следует уменьшить количество кофе и других кофеиносодержащих напитков до одной-двух чашек в день, поскольку большее количество может стать причиной обезвоживания. В жару вместо кофе лучше выбрать минеральную воду с высоким содержанием полезных микроэлементов и добавить туда для вкуса кусочки фруктов, лимон, мяту или базилик.

Специалист добавила, что не лишним будет отказаться от жирного мяса и включить в рацион больше свежих овощей и фруктов.

Хранить во время жары как готовые блюда, так и продукты, необходимо в холодильнике, подчеркнула врач.