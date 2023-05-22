Как онлайн проверить историю авто в Казахстане

С момента запуска сервиса “история авто” казахстанцы проверили более двух миллионов транспортных средств, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Перед покупкой подержанного авто МВД рекомендует в обязательном порядке проверить транспорт. Игнорировать данную процедуру не стоит, так как она убережет от многих проблем и даст дополнительную информацию будущему владельцу.

В Казахстане историю автомобиля можно посмотреть в онлайн-режиме. Сервис “история авто”, запущенный министерством внутренних дел для удобства граждан, позволяет при покупке автомобиля получать необходимую информацию об его истории:

– дату первичной регистрации автомобиля в Казахстане;

– количество предыдущих владельцев;

– залоги и обременения на транспортное средство и так далее.



На данный момент сервис размещен на Smart Bridge. Сейчас он доступен в мобильных приложениях “102” и “Halyk Bank”, “Bereke Bank”, “CenterCredit”, “ForteBank” и на сайте Aster.kz. Также к “история авто” МВД планирует подключение “единой страховой базы данных”. Это в дальнейшем позволит дополнительно проверить, попадало ли авто в ДТП или нет.