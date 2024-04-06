Как никогда актуально — депутат высказался по поводу обращения президента

Депутат Мажилиса Марат Башимов выделил основные моменты из обращения президент страны Касым-Жомарта Токаева к казахстанцам в связи со сложной паводковой ситуацией в республике, передаёт BaigeNews.kz.

"Обращение главы государства как никогда актуально. За последние 80 с лишним лет такого не было. Природная стихия бывает иногда неподвластной и нужно время, чтобы с ней справиться. Мобилизованы все силы со штабом правительства и необходимые, большие усилия прилагаются и это видно", — отметил депутат.

Токаев подчеркнул, что никого не оставят в беде, всем помогут и всех поддержат, отметил Башимов.

"Важно, что это прозвучало от главы государства. Более того, президент дал конкретное поручение о возмещении материального соразмерного ущерба", — сказал мажилисмен.

Он добавил, что на данный момент государственные органы совместно с гражданским институтами, волонтёрами и просто неравнодушными к этой беде прилагают большие усилия, не считаясь ни с чем.

Марат Башимов подчеркнул, что большая работа идет, и эта необузданная стихия все равно будет побеждена. Нужно время и единство в понимании и решении проблем, сказал депутат.