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"Как нас пытаются убедить в пользе утильсбора на авто" - казахстанский юрист провёл фактчекинг
Казахстанцев пытаются убедить в том, что из-за противников утильсбора в страну хлынул поток старых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz. Об этом заявил юрист Шынгыс Темир.
На своей странице в Facebook он проанализировал статью, вышедшую на сайте Energyprom.kz, с заголовком "Как изменились автопарк и в целом автомобильная отрасль РК после снижения утильсбора? Обзор ситуации по итогам 2022 года". В публикации говорится, что казахстанское "автопроизводство" динамично развивается, а снижение утильсбора вдвое в мае 2022 года привело к устареванию автопарка.
По мнению юриста, материал носит заказной характер.
"Начнем с того, что авторы публикации причислили к популистам всех, кто призывал снизить утилизационный платеж на автомобили. Речь шла в том числе и об экспертах, которые предлагают снизить размер утильсбора до стоимости фактической утилизации автомобилей (100-200 тыс. тенге). Эта стоимость уже рассчитана специалистами, занимающимися утилизацией. Например, члены Республиканского союза промышленников вторичной металлургии предлагают осуществлять утилизацию легковых автомобилей за 74 тыс. тенге, а из открытых источников стало известно, что по договору между ТОО "Оператор РОП" и ТОО "RecyclingCompany" стоимость утилизации одной единицы транспортного средства (легковой автомобиль, автобус, грузовой автомобиль) составляла 123 тысяч тенге", - отмечает Темир.
По его словам, в публикации на Energyprom.kz отмечается, что "смысл любых налогов и сборов во всем мире, аналогичных так или иначе утильсбору в РК, состоит в том, чтобы, с одной стороны, защитить экологическую безопасность в государстве, а с другой – поддержать местное производство".
"Авторы не приводят каких-либо подтверждений или ссылок на источники. С этим заявлением нельзя согласиться, поскольку для защиты местного производства принято вводить совершенно иные барьерные меры, например импортную таможенную пошлину, которая в Казахстане уже введена, на автомобили она составляет 15% (за некоторым исключением)", - пишет правозащитник.
Он напомнил, что согласно статье 386 экологического кодекса, утильсбор в Казахстане – это плата оператору РОП, осуществляемая производителем (импортером) за организацию сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров).
Единственной целью утильсбора на автотранспортные средства должна быть исключительно утилизация вышедших из строя автомобилей, отметил юрист. По его словам, именно такой логикой руководствовались государственные менеджеры при внедрении утильсбора в развитых странах, поскольку цель взимания утильсбора – защита окружающей среды (например, в Норвегии и Нидерландах утильсбор не превышает 200 тысяч тенге, а в Японии может составлять менее 50 тысяч тенге в зависимости от параметров автомобиля).
"Авторы рассматриваемого нами обзора сетуют, что из-за снижения утильсбора на автомобили вдвое в мае 2022 года в страну хлынул поток автохлама и даже приводят выдержки из государственной статистики (с мая по декабрь 2022 года количество автомобилей старше 10 лет увеличилось на 33,7 тысяч штук, а количество относительно свежих автомобилей, младше 3 лет – только на 28,2 тысяч). При этом авторы публикации обходят стороной сведения о том, что устаревать автопарк начал аккурат после введения утильсбора, о чем наглядно свидетельствует государственная статистика. Если на 1 января 2016 года (дата введения утильсбора) количество легковых автомобилей старше 10 лет составляло 2,23 млн, то на 1 января 2023 года – уже 2,76 миллиона (т.е. за 7 лет существования утильсбора количество автомобилей в стране старше 10 лет выросло более чем на полмиллиона)", - пишет Шынгыс Темир.
По его словам, авторы материала на Energyprom.kz также игнорируют динамику снижения показателей обеспеченности населения автомобилями. Если до введения утильсбора количество легковых авто в личной собственности на 100 человек стабильно увеличивалось и на 1 января 2016 года составляло 22 авто, то сразу после введения утильсбора и сбора за первичную регистрацию этот показатель начал стремительно снижаться, и на сегодняшний день он составляет 18,6 авто на 100 человек (в 2012 году он составлял 20,5 авто).
"Не выдерживает никакой критики и тезис о том, что снижение сбора за первичную государственную регистрацию автомобилей приведет к увеличению потока на казахстанский рынок автохлама. Сегодня этот сбор для автомобилей моложе 2 лет составляет 0,25 месячных расчетных показателей (МРП) (менее 1 тыс. тенге), от 2 до 3 лет – 50 МРП (172,5 тыс. тенге), старше 3 лет – 500 МРП (1 млн 725 тыс. тенге). Т.е. по мнению авторов обзора, авто старше 3 лет – это уже автохлам. Для того, чтобы усложнить ввоз в страну действительно рухляди на колесах сбор за первичную регистрацию следовало бы снизить до уровня 25-50 МРП, если возраст автомобиля не превышает 7-10 лет. И только за действительно старые машины старше 10 лет можно было бы взимать первичный сбор в 500 МРП", - возмутился автор разбора.
При нынешнем статусе кво первичный сбор будет продолжать играть роль сугубо заградительной меры в интересах владельцев цехов по сбору автомобилей, отметил он.
Особенно цинично на этом фоне, по его мнению, выглядит позиция министерства индустрии, которое инициировало в прошлом году понижение параметров безопасности транспортных средств. 22 октября 2022 года было принято постановление правительства № 843, легализовавшее выпуск в Казахстане небезопасных автомобилей с морально устаревшим оснащением (отказ от систем ABS и ESP, возврат к экологическому классу 80-х годов, отмена требования по установке подушек безопасности).
"К тому же, до июля в стране продлится легализация иностранных автомобилей. По состоянию на 17 февраля 2023 года легализовано более 32 тысяч авто (владельцы свыше 73 тысяч машин получили предварительное согласие на легализацию). На данный момент количество легализованных автомобилей может составлять 50-60 тысяч штук, и среди этих машин немало "старичков". Вполне вероятно, массовая легализация автомобилей негативно отразится на статистике этого года, но по крайней мере мы будем обладать максимально достоверными данными о количестве и возрасте автомобилей, эксплуатируемых в стране", - написал Шынгыс Темир.
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