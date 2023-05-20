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Как легализовать автомобиль-конструктор —алгоритм от МВД
Легализация автоконструкторов в Казахстане начнётся с 22 мая. В МВД РК рассказали об алгоритме действий для владельцев таких авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Шаг 1: Подача онлайн-заявки и её электронная регистрация (всем владельцам автоконструкторов будет направляться уведомление об автоматическом отказе и необходимости предоставления имеющихся документов сотруднику ПЦ в СЦОНах).
Шаг 2: Сотрудник ПЦ в ручном режиме проверяет достоверность имеющихся документов на транспортное средство и в его случае соответствия критериям "автоконструктора" включает авто в электронный лист одобрения.
Шаг 3: Заявитель вновь подает онлайн-заявку и уже по электронному листу одобрения проходит предварительную проверку и направляется на пункт осмотра с предоставлением транспортного средства для проведения сверки экспертом криминалистом.
Шаг 4: После успешного прохождения сверки заявитель предоставляет в ЦОН все необходимые документы, в том числе диагностическую карту и уплачивает государственные пошлины и сбор в размере 200 тысяч тенге.
Для регистрации необходимы: заявление; акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел; диагностическая карта технического осмотра.
Напомним, по данным МВД, с начала акции по республике легализовано более 107 тысяч авто. Кроме того, выявлено порядка 14 тысяч автомобилей-конструкторов.
Ещё в начале этого года в МВД не рассматривали возможность постановки на учёт машин, завезённых в страну по частям и собранных уже на месте. В ведомстве давали совет владельцам авто-конструкторов, находящихся в Казахстане без регистрации, предложив водителям разобрать свои машины по частям и продать.
Позже Правительство приняло постановление, разрешающее казахстанцам ставить на учёт автомобили, завезённые в страну под видом автозапчастей.
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