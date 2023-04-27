Как курьеры и таксисты будут платить налоги с 1 июля, разъяснили в КГД

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В Комитете государственных доходов министерства финансов объяснили наиболее выгодные налоговые режимы для курьеров и таксистов страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, наиболее выигрышным для них станет применение режима на основе специального мобильного приложения eSalyq Business. По нему уплачивается один процент подоходного налога плюс социальные платежи (пенсионные взносы, социальные отчисления и медицинское страхование).

"Для помощи в исполнении налоговых обязательств лицам, оказывающим услуги с использованием интернет-платформ, КГД запущен пилотный проект на основе налогового режима с использованием мобильного приложения eSalyq Business. В рамках него регистрация ИП проходит непосредственно на интернет-платформе, оператором интернет-платформы при выплате дохода удерживаются и уплачиваются причитающиеся налоги и социальные платежи, затем сведения автоматически передаются в КГД", — говорится в сообщении.

Уточняется, что это полностью освободит физическое лицо от каких-либо контактов с налоговыми органами и исключит ошибки в исчислении и уплате налогов.

"На сегодняшний день ведется работа с "Яндекс.такси" по настройке информационных систем, по завершении граждане смогут на добровольной основе присоединиться к пилотному проекту. Планируемая дата технической реализации пилотного проекта – 1 июля 2023 года", — резюмировали налоговики.

Напомним, что министерство финансов запускает пилотный проект, согласно которому, с 1 июля казахстанские курьеры и таксисты начнут платить налоги. Участие в нём могут принять все желающие.