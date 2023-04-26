Таксистов и курьеров обяжут платить налоги в Казахстане с 1 июля

Фото: astanatv.kz

Министерство финансов запускает пилотный проект, согласно которому с 1 июля казахстанские курьеры и таксисты начнут платить налоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на nелеканал "AstanaTV".

В ведомстве уточнили, что примут участие в нём не все, а только желающие. Для этого они должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и предоставить соответствующие документы в онлайн-платформу. Затем операторы будут ежемесячно изымать у них один процент от полугодового дохода. Если это уже действующий индивидуальный предприниматель, то он меняет налоговый режим.

"Оператор, по решению индивидуального предпринимателя, признаётся налоговым агентом в части исполнения обязательств по удержанию средств. Для участников пилотного проекта объектом обложения обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений является доход такого индивидуального предпринимателя, в размере одной минимальной заработной платы, объектом обложения взносов на обязательное социальное медицинское страхование является доход в размере 1,4-кратной минимальной заработной платы", — рассказали в пресс-службе министерства финансов РК.

По данным Минтруда, в стране более 500 тысяч курьеров. К примеру, один из них уже несколько лет работает в службе доставки. По его словам, месяц он зарабатывает почти полмиллиона тенге. Поэтому даже если их обяжут платить налоги, по карману это не ударит.