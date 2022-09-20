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Как Костанай оказался заграницей, объяснили в госкорпорации Сегодня, 18:22
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Как Костанай оказался заграницей, объяснили в госкорпорации

НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан" министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан прокомментировала ошибку в документах казахстанки, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В госкорпорации отметили, что на портал egov.kz и мобильное приложение egov mobile все данные "подтягиваются" автоматически из баз данных государственных органов. В свидетельство о рождении сведения, соответственно, "подтягиваются" из баз данных министерства юстиции РК, органов РАГС.

"Если пользователи заметили в цифровых документах некорректные сведения или ошибки, к примеру, неверные данные в свидетельствах о рождении, то им необходимо обращаться в органы РАГС для корректировки сведений в актовых записях" - говорится в ответе.

Однако можно никуда не ходить: для удобства пользователей, если он выявил ошибки и некорректные сведения в цифровых документах, существует возможность:

  • подать жалобу официальным письмом посредством платформы e-Otinish, на исправление ошибок госорганом (на сайте https://eotinish.gov.kz, через приложение egov mobile);
  • воспользоваться услугой "Актуализация сведений ИС ЗАГС" через портал электронного правительства egov.kz в разделе "Сервисы", видеоинструкция https://youtu.be/xlhWyFBi0uI;
  • воспользоваться услугой "Корректировка сведений о браке, рождении, расторжении брака, усыновлении/удочерении, установлении отцовства, перемене ФИО, смерти" через мобильное приложение egov mobile.

Ранее мы писали о том, что в сети активно обсуждается странная запись, которую обнаружила в свидетельстве о рождении дочери журналист и юрист Диана Окремова.

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#Правительство для граждан #костанай
Сегодня, 18:22
104
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