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Костанай стал заграницей в документах казахстанки Сегодня, 15:43
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Костанай стал заграницей в документах казахстанки

В сети активно обсуждается странная запись, которую обнаружила в свидетельстве о рождении дочери журналист и юрист Диана Окремова, сообщает BaigeNews.kz.

 

Руководитель республиканского правового медиа-центра в своём аккаунте сети Fasebook написала:

"Зашла посмотреть электронные документы и обнаружила, что моя старшая дочь родилась за границей. В графстве Кустанай…"

Диана Окремова в телефонном разговоре пояснила нам, что никуда не обращалась, просто решила проверить электронные документы. Интересно, что в оригинале всё правильно написано, а в электронных случился сбой.

"Документы до 2008 года выписывались от руки, потом для e-Gov их вбивали в базу. Но если тот, кто заносит данные, видит в документах, к примеру, Буркина Фасо, он может запутаться. Но почему, если он видит место рождения Кустанай, он не идентифицирует это как Казахстан?..", - недоумевает журналист.

Мы запросили комментарий у Правительства для граждан.

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#Правительство для граждан #костанай
Сегодня, 15:43
53
Журналист
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