Как казашка помогает президенту Узбекистана бороться с бедностью в стране

Мерей Аманбаевой 26 лет. Уже год она работает помощницей акима по развитию предпринимательства, занятости населения и снижению бедности в городе Навои Узбекистана. Женщина семь раз встречалась с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым и даже удостоилась чести получить от него в подарок автомобиль. Как этнической казашке удалось достичь таких успехов в стране по соседству, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Мерей – этническая казашка, родилась в Нуратинском районе в Узбекистане. Здесь похоронен Айтеке би, один из трёх известных биев, внёсший большой вклад в укрепление единства казахского народа.

Её с детства интересовала сфера сельского хозяйства. Возможно, на это повлиял отец, посвятивший аграрной отрасли всю свою жизнь. После окончания девятого класса девушка поступила в колледж, обучалась по специальности "Ветеринария". Затем хотела получить образование в сельскохозяйственном университете, быть зоотехником. Но тут вмешалась мама, которая посоветовала стать педагогом. Наверное, это и был тот самый "трамплин", с которого начинается предпринимательский путь Мерей Аманбаевой.

Она поступила на факультет государственного педагогического института, где готовят учителей начальных классов. После получения диплома год преподавала в местной сельской школе. А затем решила открыть свой учебный центр, ещё через какое-то время – детский сад. Сейчас она занимается предпринимательством и, будучи помощником акима, участвует в общественной жизни города.

"Скоро я буду назначена на должность руководителя бизнес-инкубатора в Навои. В планах - установить сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном, проводить бизнес-форумы, заинтересовать молодёжь открывать свой бизнес. Когда я начала заниматься предпринимательством, узнала о существовании множества проблем, подводных камней, и это меня подвигло найти решение этих вопросов", - говорит Мерей Аманбаева.

Сейчас на её попечительстве 5 164 жителей Навои.

"Я ответственная за них. Если они будут испытывать трудности, я думаю о том, как я могу им помочь. Если они в своём деле, или учёбе, например, не могут оплатить услуги, такие проблемы решаем", - сказала она.

Как решается вопрос бедности в Узбекистане

"Президент спустил ряд задач, мы работаем по этим планам. У нас есть субсидии для бедных, выдаются по очень низким ставкам кредиты, а также для социально-уязвимых слоев создаются условия по оплате за обучение детей, по обеспечению этих семей жильем, работой. Город Навои поделён на четыре сектора: первый – это сектор акима, второй - прокурора, третий – правоохранительные органы, четвёртый – налоговый. Если, к примеру, в Навои проживают миллион человек, все эти люди охватываются этими четырьмя секторами. Каждый сектор в рамках своей компетенции оказывает услуги населению", - рассказала Мерей Аманбаева.

Каждую неделю все четыре сектора проводят приём граждан. В нём участвует аким, прокурор, руководитель департамента внутренних дел, налогового органа. Жители могут обратиться к ним со своими вопросами, за помощью в решении проблем.

"Сам аким города с шести до восьми часов утра совершает обход каждой улицы, по пути разговаривает с людьми, интересуется их проблемами, тем как они живут. Во главу угла в Узбекистане ставятся проблемы граждан и пути их решения", - сообщила девушка.

В Узбекистане нет "железных" тетрадей. Понятие было введено в законодательство в январе 2021 года. Выходит, властям удалось разобраться с вопросом бедности с помощью введения такого инструмента.

"Мы поняли, сколько в одном округе проживают людей, нуждающихся в помощи, обучении, кто в одиночку воспитывает детей, кто сирота. Мы поставили перед собой задачу – вывести этих людей из списка "железной тетради". Не просто добрым словом помочь, а разработать такие меры, чтобы они могли жить в комфорте, и ни в чём не нуждаться", - сказала она.

О том, как знания казахов высоко оцениваются в Узбекистане

Помощник акима Мерей Аманбаева говорит, что в Узбекистане казахи работают на высоких должностях.

"Уважение президента Узбекистана к казахам очень большое. Как пример, советник президента Узбекистана – казах, заместители – казахи, в парламенте работают казахи, даже акимы есть казахи. Я ещё в период обучения в колледже была очень активная. В 2021 году удостоилась чести стать обладателем государственной премии имении Зульфии. Тогда мне было 23 года", - сказала она.

Премия Зульфии – государственная награда, присуждаемая девушкам в возрасте от 18 до 30 лет, которые активно занимаются общественными делами, показывают хорошие результаты в различных сферах. Её вручает сам президент.

В тот период Мерей Аманбаева занималась оказанием помощи малообеспеченным семьям, особенно старалась поддержать тех, кто попал в беду во время пандемии.

О встречах с президентом Узбекистана

Мерей встречалась с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым семь раз.

"Я говорила с ним на казахском языке, он этому был очень рад. Это было на открытии солнечной электростанции. Президент встречается с местным населением. В тот момент я попросил его дать мне возможность высказаться. Это не вписывалось в сценарий. Никакой подготовки не было. Сопротивления тоже не было. Я задала вопрос о том, что делается для населения, какие есть возможности для молодёжи. Сам президент был рад и поблагодарил за предоставленную возможность", - сказала Мерей Аманбаева.

За работу по объединению многонациональной молодёжи он выразил благодарность девушке. Сказал, что она будет его представителем в Навои и подарил ей автомобиль.

По словам Мирзиёева, связи между двумя странами развиваются во всех сферах. А узбекская сторона создала условия для обучения представителей казахской диаспоры.

"Если между двумя странами будет мир, связь будет укрепляться во всех сферах. Президент Узбекистана очень уважает казахов. Потому что, где бы они ни встретились, казахи говорят по-казахски. Он сам стремится говорить по-казахски. Со стороны Шавката Мирзиёева для казахской молодёжи, проживающей в Навоийской области, в отдалённых регионах, предоставлена возможность обучаться на грантах в различных университетах", - говорит Мерей.

По её словам, в Навои проживает около 50 тысяч казахов.