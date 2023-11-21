Как Казахстану попасть на Евро-2024 после поражения Словении

Сборная Казахстана на выезде проиграла Словении в рамках отбора на Евро-2024. Встреча завершилась со счётом 1:2. Путёвки на Евро-2024 из группы Н завоевали сборные Дании и Словении, передаёт BaigeNews.kz.

У сборной Казахстана есть шанс попасть на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году в Германии. Для этого сборной Казахстана нужно успешно выступить в плей-офф Лиги наций в дивизионе С. В рамках этого турнира Казахстан сыграет со сборной Греции, а во второй полуфинальной паре встретятся Грузия и Люксембург.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал результаты команды. Наставник сборной по футболу отметил, что работа, которая предшествовала игре, принесла свои результаты.