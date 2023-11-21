Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью телеканалу "Qazsport" прокомментировал итог игры своих подопечных с командой Словении, передаёт BaigeNews.kz.

Видео опубликовал Telegram-канал "Спорт Шредингера". По словам Магомеда Адиева, его подопечные выполнили установку, о которой тренер просил их перед матчем.

"Считаю, что второй тайм в нашем исполнении был очень даже достойным. Понятно, что была концовка матча, и мы начали больше рисковать, раскрываться, получили контратаку. Наверное, итог 2-го тайма сравняли, были моменты, где мы могли забить, но не забили и пропустили быстрый выпад соперника", — сказал он.

Наставник казахстанской сборной по футболу отметил, что работа, которая предшествовала игре, принесла свои результаты.

"Думаю, во 2-м тайме то, что нам надо было — мы сломали им игру, и за счёт этого сами начали лучше взаимодействовать(...) Я хотел бы, чтобы ребят достойно встретили (дома — прим. ред.) и поблагодарили за этот цикл. В раздевалке я их поблагодарил. Считаю, что они сделали большой шаг. Очки, которые мы набрали, не были случайными: есть определённый рост у ребят. Они показывают прогресс, пытаются играть с позиции силы. Думаю, что ребята — большие молодцы. Что касается этого поражения, для меня как для тренера, оно очень тяжёлое, я его беру полностью на себя", — сказал главный тренер.

В ночь на 21 ноября сборная Казахстана на выезде уступила команде Словении в финальном матче квалификационного раунда Евро-2024. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.