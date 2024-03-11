Как казахстанцам защитить персональные данные от утечки, рассказали в Минцифры

МЦРИАП подготовило ряд рекомендаций, направленных на минимизацию неблагоприятных последствий утечки персональных данных казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

На основании компетенции уполномоченного органа в области защиты персональных данных МЦРИАП посредством мобильного приложения EgovMobile осуществило уведомление граждан и направило рекомендации в целях минимизации неблагоприятных последствий утечки.

"Если вам поступило уведомление, но при этом вы не давали согласия на сбор и обработку персональных данных ТОО "МФО "Робокэш.кз" и ранее не взаимодействовали с указанной микрофинансовой организацией, то в этом случае просим вас обратиться в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП для полноценного рассмотрения и принятия необходимых мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в отношении виновных лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 5 марта 2024 года АО "Государственная техническая служба" обнаружило утечки более 2 млн. персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз").

В целом обнаружены более 36 млн. данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ – 23,6 млн. (zaimer.ru – 16.8 млн., adengi.ru – 6.8 млн.); Филиппины – 5 млн. (digido.ph); Вьетнам – 2 млн. (vietloan.vn).

С рекомендациями можно ознакомиться на сайте Минцифры по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/article/details/147792?lang=ru.