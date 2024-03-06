Данные более 2 млн казахстанцев попали в сеть из-за утечки данных

5 марта 2024 года АО "Государственная техническая служба" обнаружена утечка более 2 млн. персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минцифры.

АО "Государственная техническая служба" проведен анализ утекших данных, по результатам установления личностей клиентов МЦРИАП будут направлены соответствующие уведомления гражданам посредством мобильного приложения EgovMobile.

"Непосредственно по данному факту планируется провести внеплановые проверки в отношении операторов баз данных, в которых произошла утечка персональных данных казахстанцев. По результатам проверок при обнаружении нарушений требований законодательства в отношении операторов баз данных будут выданы предписания об устранении выявленных нарушении, а также выписаны административные штрафы в размере от 100 до 1000 МРП в зависимости от категории субъекта и состава правонарушения", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрены административная ответственность в соответствии со статьей 79 и подпункта 1) части первой статьи 641 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", а также уголовная ответственность в соответствии со статьей 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

МЦРИАП рекомендует:

- посредством веб-портала "электронного правительства" или мобильного приложения EgovMobile установить добровольный отказ от получения займа;

- если поступил звонок якобы от сотрудников банка, то сразу прервите разговор и можете позвонить в банк напрямую по официальным контактным данным;

- не сообщайте SMS-код для подтверждения совершаемой операции (платежи, перевод и т.д.);

- не сообщайте пароли от своего личного кабинета в интернет-банкинге;

- не сообщайте CVV/CVC код на обратной стороне вашей банковской карты;

- не устанавливайте сторонние мобильные приложения, в том числе приложения удаленного доступа к устройствам;

- используйте уникальные и сложные пароли для финансовых аккаунтов;

- включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты;

- будьте осторожны при открывании вложений в электронной почте, особенно если они приходят от незнакомых отправителей;

- избегайте посещения подозрительных интернет-ресурсов (сайтов);

- не предоставляйте личную информацию на ненадежных ресурсах;

- осуществляйте мониторинг финансовых операций.