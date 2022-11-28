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Как Казахстан планирует увеличить транзитный грузопоток рассказал вице-премьер
В этом году произошёл рост транзитных железнодорожных перевозок через территорию Казахстана, сообщил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая на пленарном заседании XVIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передаёт BaigeNews.kz.
В Казахстане сформированы и функционируют 5 международных ж/д и 8 автомобильных транзитных коридоров. Из них 3 ж/д коридоров и 6 автокоридоров синхронизированы с коридорами, проходящими по территории Российской Федерации. За 10 месяцев 2022 года общий объем перевозок в направлении РФ - Центральная Азия, РФ - Китай, РФ - Иран и РФ - Афганистан составил 8,9 миллионов тонн.
"Для дальнейшего наращивания транзитного грузопотока мы прорабатываем вопрос по открытию третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем в районе Бахты с дальнейшим строительством новой железнодорожной линии "Аягоз-Бахты" и терминалом пограничного перехода", - поделился планами Серик Жумангарин.
Напомним, сегодня в Оренбурге состоялся форум межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией. В первой половине дня прошли панельные сессии участников и экспертов.
Во второй половине дня состоялось Пленарное заседание Форума с подключением Глав государств по телемосту из г.Москвы.
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