Ряд панельных сессий прошёл на Оренбургском форуме

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Казахстанские и российские эксперты обсудили вопросы торговли, бизнеса, транспорта, цифровизации и молодёжи на панельных сессиях, прошедших сегодня в рамках форума в Оренбурге, передаёт BaigeNews.kz.

Перед сессиями состоялось заседание казахстанско-российского делового совета на тему "Эффективное бизнес-партнёрство: как устранить инфраструктурные разрывы".

Организаторами выступили Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен", внешнеторговая палата и торгово-промышленная палата РК. Также приняли участие 18 спикеров и более 100 приглашенных представителей бизнеса.

Темой первой панельной сессии стал транспортно-логистический потенциал Казахстана и России как будущего трансграничного сотрудничества. Организаторами выступили Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и Министерство транспорта РФ. Экпсерты обсудили роль регионов в формировании евразийского транспортно-логистического каркаса, Каспийский транспортный узел и транспортный коридор "Сибирь/Урал – Казахстан – Азия".

В этом году наблюдается четырехкратный рост контейнерных перевозок между КНР и РФ через Казахстан. Для развития транзитного грузопотока мы планируем открыть третий железнодорожный переход между Казахстаном и Китаем в районе Бахты, с дальнейшим строительством новой жд линии "Аягоз-Бахты". Пропускная способность планируется до 20 миллионов тонн в совокупности. Для модернизации пунктов пропуска на казахстанско-российской границе на 2021-2025 годы, в прошлом году был принят План совместных действий и Дорожная карта. Сейчас ведётся совместная работа по развитию автодорожной инфраструктуры, коридор Западная Европа – Западный Китай, проект автомобильной дороги Меридиан. По проекту "Меридиан" предусмотрена реконструкция автодороги "Актобе – Уральск – гр. РФ (на Самару)" протяженностью 523 км с переводом под I категорию с четырёхполосным движением в период 2026-2030 годы, - сказал Касым Тлепов, заместитель председателя комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Одним из важнейших направлений транзитных и экспортных грузов является коридор "Север-Юг". Это кратчайший маршрут в страны Персидского залива. Кроме того, имеются потенциальные грузы из Индии в наше направление. Порт "Актау" может стать узловым на маршруте "Индия – страны Персидского залива – Иран – Казахстан – Россия". Через морские порты страны проходят экспортные грузы не только нашего государства, но и других стран, предпочитающих данное транспортное направление. Поэтому развитие морских портов является приоритетным направлением. Однако на сегодняшний день возможности и весь потенциал морских портов реализуются не в полной мере. В настоящее время используется только четверть общей мощности морских портов. Средняя загруженность портов составляет - 30%. Более того, в целях увеличения загруженности морских портов и объёмов грузоперевозок, Правительством страны принимаются масштабные меры, разрабатываются крупные проекты. Одним из них является "Строительство контейнерного хаба в морском порту Актау" с привлечением ведущих мировых операторов. Реализацию проекта предполагается осуществить в формате совместного предприятия с потенциальным инвестором. На текущий момент продолжается работа по привлечению компании PSA International Pte Ltd. (Сингапур), а также проведены переговоры с портом Абу-Даби (ОАЭ) и Adani group (Индия). Ориентировочная стоимость проекта – 13,7 миллиардов тенге. Срок реализации – 2022-2025 гг., - рассказал Нурдаулет Килыбай, заместитель акима Мангистауской области. Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева планируется создание контейнерного хаба в порту Актау, которое позволит сформировать контейнерный парк на территории порта для стран Каспийского региона и Центральной Азии. Уже разработана бизнес-модель, при которой оператором будет выступать инвестор. Предполагается, что проект будет размещен на площади не менее 19 Га, входящим в состав специальной экономической зоны "Морпорт-Актау" и имеющим смежную границу с портом. Интерес к строительству и последующей эксплуатации контейнерного хаба проявляют ряд иностранных инвесторов, что создает предпосылки для становления порта Актау крупным узловым стоком контейнерного парка и сервиса. Завершение строительства хаба планируется в 2025 году, - сообщил Ахмад Мустафин, Заместитель председателя правления АО "НК "Актауский морской торговый порт".

На второй панельной сессии "Управление кооперационными проектами в современных условиях" спикеры говорили об активизации и укреплении двустороннего сотрудничества между Россией и Казахстаном, проектах в сфере межрегионального сотрудничества, международных расчётах в новых экономических условиях, мерах поддержки кооперационных проектов, а также обменялись опытом по реализации проектов в промышленной сфере.

Приграничные регионы Казахстана активно развивают взаимную торговлю, которые на сегодняшний день формируют 35% товарооборота между Казахстаном и Россией. За первые 9 месяцев 2022 года товарооборот наших приграничных регионов с Россией вырос на 4,5% - до 6,5 миллиардов долларов США. Тем не менее, этот показатель отстает от динамики развития взаимной торговли между Казахстаном и Россией в целом, которая за указанный период составила 5%. Аналогичная ситуация по экспорту. Экспорт Казахстана в Россию за январь-сентябрь 2022 г. вырос на 15,1%, тогда как поставки из наших приграничных регионов в Россию за тот же период сократились на 12,8% - до 2,2 миллардов долларов США. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего развития приграничной торговли. Поэтому считаю, что приграничные регионы должны быть драйверами развития взаимной торговли между нашими странами. Учитывая отраслевую направленность Оренбургской области, наибольший потенциал сотрудничества видим в секторах металлургического производства, машиностроительного и топливно-энергетического комплексах, - сказал Председатель комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов.

На панельной сессии №3 "Умные города: Цифровизация городской инфраструктуры" 10 спикеров провели обсуждения по вопросам цифровой трансформации в отрасли строительства и ЖКХ, федеральных платформ и сервисов, повышающих доступность современных решений для граждан, умных городов и лучших региональных практик и решений для потенциального масштабирования. Так, казахстанская сторона представила результаты работ по актуализации Эталонного стандарта по построению "умных" городов. Эксперты с российской стороны рассказали о лучших региональных практиках города Ставрополь и цифровизации городского хозяйства города Оренбург.

На четвёртой панельной сессии "Развитие и поддержка молодёжных стартап-проектов" казахстанские участники продемонстрировали свои проекты по различным сферам, таким как производственный бизнес, IT, туризм, консалтинговый бизнес и сфера предоставления услуг.

Напомним, в Оренбурге проходит форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.