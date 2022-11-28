Токаев: Контейнерный хаб на базе морпорта Актау - точка роста в торговле

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Президент Касым-Жомарт Токаев на ХVIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о том, что в поиске новых точек роста в торговле и экономике в целом могут помочь только своевременные и смелые решения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Для формирования современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана создаётся система торговых хабов для всего евразийского пространства. Активно ведётся работа по созданию современного контейнерного хаба на базе специальной экономической зоны "Морской порт Актау". Мы планируем на их основе комплексно развивать кластеры международной торговли и производства", - сказал Президент Казахстана.

Для дальнейшего расширения многогранного взаимовыгодного сотрудничества в РФ он предложил сосредоточить совместные усилия на следующих направлениях:

"Первое. Следует усилить деятельность Подкомиссии по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества. В число ключевых задач Подкомиссии входит координация и реализация межрегиональных программ сотрудничества.

Второе. Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаем, что данную работу следует проводить с учётом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и маршрута "Север – Юг", и сопрягать эти маршруты с деятельностью ЕАЭС.

Третье. Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых и инвестиционных отношений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.