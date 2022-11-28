Лента новостей
- Акимы Абайской и Актюбинской областей выступили на форуме в Оренбурге 19:15 0
- Очень большие планы в отношении присутствия российского капитала в Казахстане - Токаев 19:06 55
- 17 документов на сумму 23,3 миллиарда тенге подписаны на форуме в Оренбурге 19:00 93
- Часть школьников будут учиться дистанционно из-за непогоды в Караганде 18:54 89
- Казахстан предложил России участвовать в международных транспортно-логистических проектах 18:50 104
- Как Казахстан планирует увеличить транзитный грузопоток рассказал вице-премьер 18:40 115
- Экспорт товаров из Казахстана в Россию вырос на 15,1% в 2022 году 18:30 126
- В Экибастузе устранили большинство повреждений на теплосетях 18:21 195
- Токаев: Контейнерный хаб на базе морпорта Актау - точка роста в торговле 18:14 143
- Токаев возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата" 17:56 292
- Токаева в Москве встретили с особыми почестями 17:50 631
- Между Казахстаном и Россией достигнут высокий уровень сотрудничества – Токаев 17:17 361
- Бизнесмена, организовавшего митинг в Астане, арестовали на 15 суток 17:07 1238
- Трассы в Абайской и Восточно-Казахстанской областях перекроют из-за надвигающегося мороза 16:49 515
- Недовольный пациент вымогал у врача два миллиона тенге в Туркестанской области 16:28 489
- Задержан подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ 15:56 3047
- В работе Казахстанской жилищной компании и МИИР РК установили признаки ограничения конкуренции 15:32 499
- Техпаспорта на недвижимость стали доступны онлайн в Казахстане 15:27 469
- Антикор выявил 72 факта незаконного вмешательства в бизнес 15:25 306
- Морозная свежесть: в Сети появилось видео заснеженного туалета в вагоне "Өскемен-1 - Астана" 15:18 401
- В Казахстане стали чаще производить конину 14:52 399
- В ЕЭК хотят выпустить карты, действующие в странах ЕАЭС и БРИКС 14:36 575
- Котят, брошенных на морозе, спасли павлодарские полицейские 14:18 499
- Житель Актобе продавал удостоверения "сотрудников МВД", распечатанные на обычном принтере 14:06 554
- Общественный совет по вопросам науки, высшего образования и языковой политики создали в Казахстане 13:33 432
- Ряд панельных сессий прошёл на Оренбургском форуме 13:30 387
- Правительство и Генпрокуратура работают над передачей ряда ТЭЦ в госсобственность 13:11 473
- Двух руководителей медцентров задержали за продажу фиктивных справок в Астане 12:56 777
- Жителя Темиртау приговорили к семи годам за пропаганду терроризма 12:56 435
- Объём инвестиций в сектор ВИЭ в Казахстане превысил триллион тенге 12:44 407
- Предвыборная агитация депутатов в сенат парламента РК начнется 24 декабря 12:31 398
- Какие микрорайоны Астаны газифицируют в 2023 году 12:29 518
- Требования к кандидатам в депутаты Сената озвучили в ЦИК 11:51 502
- Поток иммигрантов в Казахстан вырос в полтора раза 11:48 520
- Раскрывать таланты школьников помогает центр "Ақмола дарыны" в Кокшетау 11:37 775
- Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России проходит в Оренбурге 11:15 490
- Режим ЧП в Экибастузе: подключить к отоплению сегодня планируют ещё 17 домов 11:04 342
- Глава Службы госохраны и председатели двух Агентств сохранили свои должности - Акорда 11:02 424
- Айбек Дадебаев сохранил должность управляющего делами президента 10:47 385
- Сагимбаев переназначен председателем КНБ 10:34 897
- Сколько кандасов вернулось в Казахстан с начала года 10:09 500
- Казпочта организовала сбор тёплых вещей и обогревателей для жителей Экибастуза 09:53 545
- Коронавирус выявили у 84 человек в Казахстане за сутки 09:05 467
- Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты 08:18 545
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник проиграл суд 07:49 987
- В Экибастузе объявили режим ЧС 07:09 859
- Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергоактивов 07:00 495
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 06:13 3888
- В Японии намерены производить электричество за счёт снега 05:37 829
- На древнее захоронение наткнулись нефтяники в Мангистау 04:17 756
- Смерть трёхлетней девочки в Алматинской области прокомментировали в прокуратуре 03:14 1129
- Автобус с 40 пассажирами застрял из-за метели в Абайской области 02:32 570
- Беспорядки начались в Брюсселе после поражения Бельгии на ЧМ-2022 01:12 1174
- Должника оштрафовали за наезд на судисполнителя в Костанае 00:41 607
- Детей из соцучреждений Экибастуза направят в учебно-оздоровительные лагеря 27.11.2022 528
- Токаев прибыл в Россию с официальным визитом 27.11.2022 1390
- До 42 градусов мороза и сильный ветер обещают казахстанцам в понедельник 27.11.2022 2424
- Школьники столицы и некоторых регионов Казахстана из-за мороза будут учиться дистанционно 27.11.2022 707
- Ещё одна сенсация на ЧМ-2022 в Катаре: Бельгия проиграла Марокко 27.11.2022 522
- Сборная Казахстана сыграет с Чили в квалификации Кубка Дэвиса 2023 27.11.2022 517
- Аким Экибастуза: Ситуация на ТЭЦ стабилизировалась 27.11.2022 705
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 1050
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 20206
- "Это убийство людей" – ребром поставили вопрос грязной питьевой воды в Кокшетау 27.11.2022 1371
- Коста-Рика обыграла Японию на ЧМ по футболу в Катаре 27.11.2022 529
- Протесты вспыхнули в Китае из-за коронавирусного локдауна 27.11.2022 1233
- Куда эвакуируют постояльцев социальных учреждений и больниц в Экибастузе 27.11.2022 926
- Оставшиеся без тепла детсады и школы в Экибастузе завтра работать не будут 27.11.2022 598
- Пропавшего в метель пастуха спасли односельчане в Абайской области 27.11.2022 876
- Без тепла в минус тридцать: детей эвакуируют из приюта в Экибастузе 27.11.2022 693
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 732
- Астанчанин обокрал диджея в клубе караоке 27.11.2022 613
- Аварию на ТЭЦ в Экибастузе прокомментировали в Минэнерго 27.11.2022 728
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 7827
- Без тепла в минус тридцать: повреждения на теплосетях Экибастуза нашли с помощью дронов 27.11.2022 1244
- Учитель математики из ВКО организовал бесплатный хакатон для школьников 27.11.2022 3836
- В восьми городах Казахстана в воскресенье ожидаются неблагоприятные метеоусловия 27.11.2022 815
- Жители Экибастуза остались без тепла в тридцатиградусный мороз 27.11.2022 825
- Чешские эксперты высказались о президентских выборах в Казахстане 27.11.2022 896
- Коронавирусом за сутки заразились 107 казахстанцев 27.11.2022 586
Токаев: Контейнерный хаб на базе морпорта Актау - точка роста в торговле
Президент Касым-Жомарт Токаев на ХVIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о том, что в поиске новых точек роста в торговле и экономике в целом могут помочь только своевременные и смелые решения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
"Для формирования современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана создаётся система торговых хабов для всего евразийского пространства. Активно ведётся работа по созданию современного контейнерного хаба на базе специальной экономической зоны "Морской порт Актау". Мы планируем на их основе комплексно развивать кластеры международной торговли и производства", - сказал Президент Казахстана.
Для дальнейшего расширения многогранного взаимовыгодного сотрудничества в РФ он предложил сосредоточить совместные усилия на следующих направлениях:
"Первое. Следует усилить деятельность Подкомиссии по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества. В число ключевых задач Подкомиссии входит координация и реализация межрегиональных программ сотрудничества.
Второе. Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаем, что данную работу следует проводить с учётом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и маршрута "Север – Юг", и сопрягать эти маршруты с деятельностью ЕАЭС.
Третье. Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых и инвестиционных отношений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
-
Trend news
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 06:13 3888
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 1050
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 20206
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 732
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 7827
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 5548
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 1680
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 855
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 3334
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 2221
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 1325
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 1233
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4019
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 1641
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 35051
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 19547
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 7954
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 4916
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2159
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 27368
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 42412
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 2143
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 17160
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4845
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9543
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 4094
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 3207
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3174
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 10107
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 42298
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 3010
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2600
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 12323
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3459
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 19848
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4936
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3883
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 5188
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 9381
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7560
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3467
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 11210
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 3073
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3155
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3974
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35767
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3930
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 5257
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3755
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4845
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5036
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 45719
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3472
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 59940
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15770
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19450
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4540
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4443
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5483
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5647
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6966
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14881
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 8184
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90978
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7022
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6532
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15442
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8705
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5416
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5804
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35566
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6602
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7669
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14764
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 13955
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10504
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 303187
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 11028
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 10309
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 27593
-
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 1053
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1113
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 1288
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1143
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 1333
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1948
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 2072
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 2203
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 2338
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2042
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2429
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2172
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 2330
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 2307
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2431
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2633
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2455
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2655
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2849
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2849
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3045
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3550
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3874
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3542
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3769
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3667
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3749
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3769
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3574
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4044
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 4275
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3984
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 22249
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 4314
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4165
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4164
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 9245
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4909
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14918
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13054
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13069
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13691
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12598
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16985
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13756
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15180
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16145
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15815
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13371
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13798
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31731
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14823
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17534
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13883
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15105
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15719
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17074
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15161
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17148
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16673
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17912
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17745
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34387
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18225
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19232
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18832
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19710
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19655
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29145
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19147
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26475
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37227
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20906
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 28233
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25789
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27421
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23507
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25150
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23523
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22964