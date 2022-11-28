Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России проходит в Оренбурге

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В Оренбурге началось VII Заседание Казахстанско-Российского Делового Совета на тему "Эффективное бизнес-партнерство: как устранить инфраструктурные разрывы", передает BaigeNews.kz.

Организаторами заседания выступили Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" и Внешнеторговая палата Казахстана. В заседании принимают участие 18 спикеров и более 100 приглашенных участников. Также присутствуют представители торгово-промышленных палат обеих стран, крупного бизнеса и власти. Дискуссии в рамках заседания проходят под общей темой "Расширение межрегионального торгово-экономического сотрудничества", призванной раскрыть аспекты повышения эффективности взаимодействия между странами.

Участники как с российской, так и с казахстанской стороны делятся последними наработками для развития сотрудничества в разных сферах, обсуждают развитие приграничного сотрудничества в условиях международных ограничений, экспорта, развитие агропромышленного комплекса в Республике Казахстан, кооперационных связей, а также перспективы сотрудничества в области IT-бизнеса и обмена опытом для развития отрасли Horeca. Так же на заседании озвучат перспективы развития МТК "Север-Юг".

Отдельным блоком дискуссии станут истории успеха, представленные компаниями-участниками. По завершению Заседания состоится подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между АО "Кедентранссервис" и ООО "Шелковый Путь Логистика".