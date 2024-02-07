Букмекерские конторы РК будут передавать данные о клиентах — подробности

Букмекерские конторы и тотализаторы в Казахстане будут обязаны передавать сведения в органы государственных доходов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РК вступают в силу с 12 февраля 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГД министерства финансов РК.

12 декабря 2023 года в Налоговый кодекс Казахстана внесены изменения, обязывающие букмекерские конторы и тотализаторы обеспечить интеграцию аппаратно-программных комплексов с информационными системами комитета государственных доходов.

Поправки вступают в законную силу с 12 февраля 2024 года. Порядок такого взаимодействия будет указан в соответствующих правилах, они разработаны и ждут согласования с заинтересованными госорганами. Это Минтуризма и спорта и министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В правилах укажут, какие данные будут передавать букмекерские конторы и тотализаторы в органы госдоходов, и будут использовать для налогообложения. Это ИИН участника пари, суммы ставок, результаты пари, суммы выигрышей, пополнения/снятия с игрового счета.

"Данные изменения направлены на совершенствование налогового администрирования, а также выработку эффективного информационного взаимодействия между госорганами и субъектами бизнеса. Конфиденциальность получаемых сведений будет обеспечиваться в соответствии с едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, а также закона РК "Об информатизации", — рассказали в комитете госдоходов.

Почти 350 тысяч казахстанцев страдают игроманией. Такие данные привели ранее отечественные депутаты.

Спровоцировать уход в пагубную зависимость могут самые разные психотравмы, считают психологи.

Долг одного игрока в Казахстане в среднем составляет 10 млн тенге.

Чтобы добыть деньги на ставки, лудоманы нередко идут на преступления, в том числе воруют у родных, оформляют кредиты на близких, крадут деньги на работе. В Таразе директор микрофинансовой организации-лудоман ограбил фирму на 24,5 млн тенге.