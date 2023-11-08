Делают ставки в мечети: психолог описал портрет казахстанского лудомана

Казахстанские депутаты уже второй год подряд требуют запретить рекламу азартных игр в стране на законодательном уровне. Однако, несмотря на это, количество онлайн казино, букмекерских контор, а следовательно и игроков меньше не становится. По данным народных избранников почти 350 тысяч казахстанцев страдают игроманией (которая, кстати уже во всем мире признана психическим заболеванием), и в этой печальной статистике большинство – несовершеннолетние. Что вызывает пагубную привычку и как с ней справиться выясняла корреспондент BaigeNews.kz.

Коротко о причинах зависимости

Консультант реабилитационного центра для людей с зависимостями, психолог Айдос Ибрагимов среди основных причин формирования у человека зависимостей выделяет психологические и социальные.

"Причин на самом деле может быть много. Одна из них — это детско-родительские отношения. Так, к примеру, ребенок, выросший в условиях гипоопеки чаще уходит в виртуальный мир. Другими словами он бежит от реальной жизни, в которой мама и папа его не замечают. Есть также социальные причины — например, ребенок рос в семье с низким доходом, с маленьких лет знал нужду, вырос и теперь пытается заработать легкие и быстрые деньги на ставках. Также женщины, испытывающие зависимость, в прошлом становились жертвами физического и морального насилия. По долгу работы я общался с огромным количеством лудоманов, людей с алкогольной и наркотической зависимостями. Анализируя их жизнь, мы находили самые разные психотравмы, полученные в детстве, которые впоследствии и могли спровоцировать уход в пагубную зависимость", — пояснил психолог.

По его словам, когда человеку скучно, тревожно, одиноко или он чувствует отголоски прошлой эмоциональной боли, он стремится заполнить пустоту, получить порцию дофамина — наркотиками, алкоголем, спуская деньги на тотализаторах. Но чем больше эти негативные эмоции постигают человека и чем чаще он прибегает к запрещенным способам закрыть их, тем выше риск развить зависимость и ухудшить качество жизни.

"В моей практике был один показательный случай. Семья переехала в Казахстан из другой страны. Ребенка устроили в школу с казахским языком обучения, которого он не знал. В школе ребенок чувствовал одиночество, отчужденность. Возникали конфликтные ситуации с одноклассниками, учителя жаловались вместо того, чтобы помочь ему адаптироваться, он не смог найти себе друзей. Со временем у парня развилось хроническое чувство одиночества. А оно болезненное, причиняет ему большую душевную боль. Он вырос, но каждый раз, когда происходит ситуация, при которой он чувствует неопределенность, сталкивается с непониманием, чувствует одиночество, подтягивается тот травматический опыт из детства, который усиливает его первоначальные ощущения. И чтобы справиться с этими чувствами, он принимает наркотики. Со временем потребность в наркотиках влечет за собой потребность в деньгах. Где быстро достать деньги? На ставках. Выиграл деньги, купил химию. Это фактически замкнутый круг", — рассказал специалист.

Отягощенный анамнез

В медицине есть такое понятие как комобильность. Это когда одно заболевание отягощено другим заболеванием. Также есть понятие "полезависимость" — например, лудоман систематически прикладывается к алкоголю, чтобы залить горечь поражений, или употребляет синтетические наркотики, чтобы "ускориться" (ускорить мышление, не спать и делать ставки нон-стоп).

"Многие лудоманы суеверны. Кто-то делает ставки только в определенное время, например, когда часы показывают одинаковые цифры — 11.11, 22.22. Другие ставят только кратные круглые суммы — 1000, 5000, но никак не 1205, 1222 тенге и тому подобное. Есть и те, кто делает ставки прямо в мечети. С благословения Всевышнего, так сказать. А если при этом везет, то это только подкрепляет веру в высшие силы. А то, что это тяжкий грех, уже не волнует", — говорит специалист.

Программа лечения

В реабилитационном центре для зависимых людей, в котором консультирует наш собеседник Айдос, психологи в первую очередь ищут причину, спровоцировавшую человека уйти в зависимость.

"Мы разработали комплексный подход, при котором работаем не только с самим зависимым. К терапии мы привлекаем и его семью, как лиц созависимых. Наша задача состоит не в том, чтобы человек перестал делать ставки. Мы ищем истоки в психологических травмах, которые толкнули его ставить деньги и терять их. Ставки – это лишь следствие. Мы ищем то, что у человека было задолго до них", — говорит Айдос Ибрагимов.

По его словам, сегодня в Казахстане работает 127 реабилитационных центров. Их деятельность и методики работы с зависимыми фактически никем не контролируется.

"Все реабилитационные центры в стране, за исключением пары единиц, держат пациентов вместе — и наркоманов, и лудоманов, и алкоголиков. И я знаю какие методы лечения применяются в некоторых из них — физическое насилие, карцеры. Держать в черном теле и без того психологически измученного человека — это не лечение, не реабилитация.

Что уже говорить, но во многих реабилитационных центрах работают бывшие зависимые, которые сами проходили там лечение. Мнение, что этот человек знаком с проблемой пациента, прошел весь путь и теперь хочет помочь, ошибочное и очень романтизировано. На самом деле такой человек не может помочь, ведь не факт, что он понял причину своей зависимости, не факт, что он прожил свои психотравмы. Отсюда и насилие в центрах. Вот почему статистика выздоровления такая низкая", — говорит психолог.

Спасение утопающих — дело самих утопающих

Когда семья узнает о том, что их родственник играет на ставках, а узнают об этом, как правило, когда родной человек проиграл все и имеет огромные долги, первое, что они делают – это требуют список кредиторов и спешат закрыть за него все долги. Психологи же утверждают, что это первая и большая ошибка.

"Это наша этнопсихология. Именно так и поступают 90% семей в Казахстане. Если человек говорит вам что он на дне, какой сейчас смысл знать насколько глубоко это дно? Желание решить его личные проблемы только усугубит положение. Его долги — это его долги. Проблемы с кредиторами он должен решить сам, только так он в полной мере поймет свое реальное положение. Ваша задача — изолировать его и предложить реабилитацию", — делится мнением Айдос.

Также эксперт высказался о том испытвают ли зависимые чувство вины, перед близкими.

"Условно да, испытывают. Бывает так, что лудоманы придумывают сами себе наказания. Например, лишают себя еды, не лечатся в случае болезни. Одни воспринимают реабилитацию как наказание. Разумеется, с таким отношением реабилитация не приносит пользы, человек возвращается к прежней жизни, при этом считая, что отмыл старые грехи кровью, так сказать", — говорит он.

При этом по словам Ибрагимова жесткие запретительные меры со стороны государства могут не решить проблемы.

"Запрещая азартные игры, наркотики, алкоголь, мы только подогреваем интерес. Все же помним, что запретный плод сладок. В нашем случае вряд ли закрытие букмекерских контор остановит ставочников. Появится категория других зависимых. Травма ведь никуда не денется. Человек найдет другой канал, на который можно переключить свою зависимость. Уйдет в трудоголизм и сгорит на работе к 50 годам, не доживя до пенсии. Либо уйдет в шопоголизм, сексоголизм и тому подобное. А на уровне властей неплохо было бы продвигать здоровую идеологию, поддерживать институт семьи, поднимать уровень жизни, при котором люди не будут нуждаться заработать легкие и быстрые деньги. Взрослым я бы порекомендовал осознанно подходить к решению завести ребенка. Желанный ребенок в адекватной домашней обстановке вырастет в психологически здорового взрослого", — сказал Айдос Ибрагимов.

На недавнем выступлении в Мажилисе парламента премьер-министр Алихан Смаилов перечислил разработанные меры, которые снизят рост лудомании в стране.

Так, власти предлагают запретить рекламу букмекерских контор, тотализаторов и онлайн-казино. Также планируется повысить допустимый возраст для участия в азартных играх до 25 лет. Кроме того, играть не смогут те, кто находится в едином реестре должников, неплательщики алиментов и лица, имеющие просроченные задолженности по банковским кредитам.