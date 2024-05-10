Как будут выглядеть комфортные школы в Казахстане

Как будут выглядеть учебные заведения, строящиеся по программе "Комфортная школа"? Виртуальный 3-D тур запустили для казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Благодаря экскурсии можно не только ознакомиться с месторасположением и наполнением будущих школ, но и получить ответы на самые распространенные вопросы.

"Получить подробную информацию можно на сайте https://jaily-mektep.kz/#about. В трёхмерной модели представлены внутренние помещения школ, вплоть до классов, столовых, спортзалов и коридоров. Изображения максимально приближены к реальности, они позволяют оценить дизайн интерьера, как сочетаются между собой материалы, мебель, декор, и что важно – детально рассмотреть школьные помещения. Помимо этого, можно задать интересующий вопрос через форму обратной связи", - сообщили в пресс-службе Минпросвещения РК.

По поручению главы государства для решения вопроса дефицита ученических мест, ликвидации аварийных и трёхсменных школ в Казахстане реализуется национальный проект "Комфортная школа". Он подразумевает строительство 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест, из них 217 будут введены до конца этого года, еще 152 школы – в 2025.