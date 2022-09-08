Как будут оценивать сгоревшие дома пострадавших в Костанайской области

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О процедуре оценки сгоревших домов в Костанайской области рассказал руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства областного акимата Берик Танжариков, передаёт BaigeNews.kz.

"Определить, каким было то, что сгорело, невозможно. Но это имеются правоустанавливающие документы на жильё, технический паспорт, где описываются размеры, площадь, материал, из которого дом был построен, начиная от фундамента завершая кровлей. Конструктивные элементы полностью описаны в техпаспорте. Он берётся за основу. Оценщиком берётся во внимание это, год постройки и рыночная стоимость жилья в данном регионе. Цена определяется оценщиком", - пояснил Берик Танжариков.

Ранее стало известно о том, что в едином общественном фонде для помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области "Қайырымдылық KZ" собрано более 697 миллионов тенге. В ближайшие дни пострадавшим переведут первый транш - по 500 тысяч тенге на семью.

Природный пожар, бушующий несколько дней в Костанайской области, удалось локализовать. Его площадь составляет 43 тысячи гектаров.