Первую помощь в виде 500 тысяч тенге получат пострадавшие от пожара в Костанайской области

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В едином общественном фонде для помощи погорельцам "Қайырымдылық KZ" более 697 миллионов тенге.

Более 697 миллионов тенге собрано в едином общественном фонде для помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области "Қайырымдылық KZ", передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила депутат областного маслихата и представитель фонда Гульмира Капенова на пресс-конференции в РСК.

"На данную минуту в фонде аккумулировано уже 697 миллионов 600 тысяч тенге. Деньги будут распределяться в первую очередь на нужды тех, кто пострадал от пожара в Аулиекольском и Карасуском районах. Сегодня принято решение - первую помощь из фонда в размере 500 тысяч тенге на семью получат те, чьи дома полностью сгорели в этом пожаре. Это первая помощь, не завершающая. 91 дом признан полностью сгоревшим", - сказала Гульмира Капенова.

Остальные деньги пострадавшие получат после оценки ущерба.

"Помимо того, что будет оценён непосредственно сам объект недвижимости, будет оценка имущества, которое сгорело. Из фонда мы деньги будем распределять не только между теми, у кого полностью дома сгорели, но и между теми, кто частично пострадал. Мы сейчас не можем понять, сколько это людей. У нас ещё нет сведений, какой ущерб кому нанесён. Мы ждём этих данных от комиссии. Мы уже обращались, ещё раз обращаемся к населению сёл Аулиекольского района, и села Люблинка Карасуского района. Они должны обратиться в местные акиматы, полностью пройти процедуру оценки ущерба, и на основании этой оценки они получат полное возмещение всего, что у них было. У кого-то сарай, у кого-то крыша, хозпостройка. У кого-то частичный ремонт будет требоваться. Ни один человек не останется без внимания. Все получат возмещение из средств этого фонда", - заверила Капенова.

Журналисты поинтересовались, почему потерявшим дома не раздадут деньги без оценки. Ведь средств в фонде хватит с лихвой.

"Конечно, легче всего сегодня равными долями всё раздать. Но я считаю, что правильно будет пройти всем полноценную независимую оценку ущерба, чтобы получить помощь из средств фонда. Это же чужие деньги, которые нам доверили. Мы же не можем просто голословно взять и всё раздать. Каждый пострадавший помощь получит. Но нам обязательно в соответствии с законом, хоть мы и общественный фонд, нужно документальное подтверждение. У кого не будет явных документов, но мы будем понимать, что человек жил, значит у него что-то было, всё равно будем оказывать помощь. Вся страна доверила деньги нашему фонду. Мы не можем на своё личное усмотрение их раздавать. Деньги поступят не в акиматы, а пострадавшим на банковские счета. Всё будет прозрачно и открыто. Естественно, что у всех будут разные мнения, но будем придерживаться позиции, что всё должно быть в рамках закона, но в интересах тех людей, которые пострадали", - заверила Гульмира Капенова.

Сбор денег ещё продолжается.

"Продолжают звонить, обращаться как юридические, так и физические лица. И мы, естественно, будем держать в курсе СМИ и население всей нашей страны, чтобы у всех была открытая и достоверная информация. Сегодня к вечеру, я думаю, мы уже разместим полностью ссылки на аккаунты в соцсетях, где ежедневно будет информация о том, какие заявления уже поступили от пострадавших, какие рассмотрены, и по каким заявлениям мы уже оказали помощь", - сказала спикер.

Она заверила, что никаких бюрократических проволочек не будет.

"Всё, что касается ущерба - мебели, домашнего имущества, посуды, бытовой техники - обязательно каждому пострадавшему будет возмещён весь ущерб. Я смею заверить от имени учредителей фонда, что будет сделано всё возможное, чтобы не было никаких бюрократических проволочек. Чтобы после оценки сразу же семья получала назначение в материальном выражении. Никто не собирается затягивать этот процесс. У нас с вами 2,5 месяца, чтобы люди начали нормальную жизнь. Будем делать максимально оперативно и быстро", - сказала Гульмира Капенова.

Напомним, природный пожар, бушующий несколько дней в Костанайской области, удалось локализовать. Площадь пожара составляет 43 тысячи гектаров.