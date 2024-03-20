Как будет работать новая доступная ипотечная программа в Казахстане?

Во время третьего Национального курултая в Атырау президент поручил правительству запустить новую доступную ипотечную программу и увеличить объемы арендного жилья в стране. В свою очередь заместитель премьер-министра, министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров сообщил, что правительство работает над этими вопросами, передает BaigeNews.kz.

По его словам в 2023 году в стране было введено в эксплуатацию более 17 млн кв. метров жилья, в этом году цифра может достичь 18 миллионов.

"Чтобы обеспечить этот прирост, мы дополнительно к утверждённым ранее планам добавили ещё 2,5 млн кв. метров жилья для этих целей мы как раз поставленная президента задача по кратному росту арендного жилья, это как раз находится в периметре данной задачи. Для этой цели мы предусмотрели дополнительно 272 млрд. тенге, о которых мы озвучили по итогам заседания правительства, которое как раз было посвящено задачам реализации", - сообщил Байбазаров.

Прокомментировал министр и поручение президента по запуску новой доступной жилищной программы. Нурлан Байбазаров отметил, что работать программа будет уже с 1 мая. Для этого будет выделено 300 млрд тенге. Программа будет работать на базе "Отбасы банка".

"Это дополнительно позволит охватить около 12 тысяч семей. Самых нуждающихся и здесь в отличии от программы "Отау" здесь участвуют не только вкладчики "Отбасы банка", но и другая категория. В первую очередь те, кто стоят на очереди в местных исполнительных органах на получение жилья, так называемые очередники, это молодые семьи, это жители моногородов, районов, сёл. Охват у данной программы более широкий. И ставка будет льготная, для очередников 7%, а для остальных – 9%", - сказал министр.

Также он добавил, что жильё будет реализовываться из пула жилья банка куда приходят строительные компании, со своими проектами, которые будут тщательно отбираться. В том числе и по ценам. Сама цена будет фиксироваться.