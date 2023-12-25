Как безопасно встретить Новый год – рекомендации службы ЧС

Впереди новогодние праздники, которые традиционно сопровождаются установкой новогодней ёлки и запуском салютов. Иногда пренебрежение элементарными мерами безопасности может привести к неотвратимой трагедии. Главный специалист управления по ЧС района Нура ДЧС города Астаны Адильжан Берикбосынов рассказал корреспонденту BaigeNews.kz, на что стоит обратить внимание при установке ёлки и выборе фейерверков.

Меры безопасности при установке новогодней ёлки

Как отметил Адильжан Берикбосынов, устанавливать ёлку нужно, как можно дальше от приборов отопления и от выходов из помещений, при этом необходимо прочно закреплять её на подставке.

Для украшения ёлки нужно использовать электрические гирлянды только заводского изготовления. А при покупке гирлянд специалист советует требовать у продавцов сертификат качества.

Ни в коем случае нельзя украшать лесную красавицу свечками.

Подключение гирлянд к сети должно выполняться с помощью штепсельных соединений.

При выявлении неисправности в иллюминации – нагревании проводов, мигании лампочек, искрении, она должна быть срочно отключена.

"При возгорании ёлки, уроните её на пол, накройте плотной тканью, покрывалом и залейте её водой предварительно отключив от источников электрического питания", - советует Адильжан Берикбосынов.

Меры безопасности при использовании пиротехники

Где покупать?

Приобретать пиротехнику спасатели советуют только в специализированных магазинах, имеющих сертификат на продажу.

При этом не желательно приобретать салюты с рук.

На что обращать внимание при покупке?

Берикбосынов настоятельно советует не лениться и внимательно изучить документы на пиротехнические изделия уже в магазине. При этом нужно обращать внимание на срок годности изделия. Запрещено использовать прошлогодние хлопушки.

Необходимо также ознакомиться с инструкцией. Ведь даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.

Затем нужно внимательно изучить состояние и внешний вид изделия. Упаковка должна быть целой, герметичной, неповреждённой. Не должен быть повреждён и фитиль. Не должно сыпаться пороховое вещество.

Как использовать?

Адильжан Берикбосынов напомнил, что именно пиротехника становится одной из причин трагедий и несчастных случаев. Поэтому нужно с особой серьёзностью подойти к её использованию.

Он дал свои рекомендации по безопасному использованию петард и фейерверков. Так, фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. Зрители должны располагаться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 20 метров от источника зажигания. Запрещается держать зажжённый фейерверк в руках, наклоняться над ним. После окончания его работы необходимо предотвратить доступ кислорода, путём погружения в снег. Ни в коем случае нельзя выбрасывать его.

Применять пиротехнические изделия запрещается: в помещениях, на крышах и балконах, вблизи зданий, сооружений, линий электропередач и деревьев. Запрещается производить запуск салютов в направлении людей, а также в место их возможного появления.

Как отметили в департамента полиции Астаны, применение пиротехнических изделий в населённых пунктах и в не отведённых для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба влечёт штраф в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.

Кроме того, за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будние дни и с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц предусмотрена административная ответственность, которая влечёт штраф на физических лиц в размере 5 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.