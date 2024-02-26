Кафе закрыли после массового отравления посетителей в Мангистауской области

В селе Бейнеу Мангистауской области кафе "Али-Ман" закрыли на период следствия и возбудили уголовное дело по факту массового отравления посетителей, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе брифинга на площадке Центра общественных коммуникаций начальник отдела следственного управления Департамента полиции Мангистауской области Айболат Мурзашев рассказал, что кафе быстрого питания "Али-Ман", в котором произошло массовое отравление, закрыли на период следствия.

Он также сообщил, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 Уголовного кодекса РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).

"В данный момент после осмотра места происшествия кафе закрыто. Как будет готово заключение экспертизы, будет принято процессуальное решение. В данный момент возбуждено уголовное дело, сейчас ведется расследование. Пока не принято процессуальное решение, кафе будет закрыто", - сказал Айболат Мурзашев.

Заместитель руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области Бибизада Дуйсенбаева сообщила, что пострадавшие заказывали фаст-фуд с 19 февраля.

"С 22 февраля были госпитализированы уже 12 пациентов, 23 числа - восемь, 24 февраля - трое. А потом пошло на спад. 26 февраля поступил уже один пациент. В первые дни поступления самая большая регистрация была, к нам обращались сразу по восемь - 12 больных с симптомами отравления. Они сообщали, что 19 и 20 февраля заказали еду в этом фаст-фуде. А с 22 числа "Али-Ман" был уже закрыт, - рассказала Бибизада Дуйсенбаева.

Ранее сообщалось, что 36 человек отправились после того, как заказали еду в этом кафе. По факту массового пищевого отравления Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится расследование.