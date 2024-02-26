Количество отравившихся в кафе Бейнеу выросло до 36 человек

С симптомами отравления в центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Восемь пострадавших после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение, сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на управление здравоохранения региона.

По информации врачей, состояние госпитализированных оценивается как средняя степень тяжести.

"Пациентов не требуется транспортировать в областной центр, поскольку нет соответствующих показаний. Консилиумы с участием главного инфекциониста региона проведены через телемедицину, лечение уже назначено. Бейнеуская районная многопрофильная больница обеспечена достаточным запасом медикаментов и готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек. Пациенты, получающие амбулаторное лечение, находятся под наблюдением врачей, которые назначают необходимое антибактериальное и симптоматическое лечение. Противоэпидемические меры продолжаются, и информация обновляется ежечасно", - сообщили в управлении здравоохранения региона.

Как сообщалось ранее, в селе Бейнеу произошло массовое отравление. Все пострадавшие накануне посещали кафе "Али-ман", которое специализируется на фаст-фуде. Среди пострадавших есть дети, а также беременная.

По факту массового пищевого отравления департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится расследование.