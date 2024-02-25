Массовое отравление произошло в селе Мангистауской области
Сегодня, 18:49
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Сегодня, 18:49Сегодня, 18:49
156Фото: pixabay
В селе Бейнеу с пищевым отравлением госпитализированы 23 человека. Накануне они посещали заведение "Али-ман", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Пострадавших доставили в центральную районную больницу. В инфекционное отделение было направлено 15 человек, в их числе как дети, так и взрослые. Кроме того, среди отравившихся есть беременная на 19-й неделе женщина. Ещё пять человек получают лечение на дому.
Факт массового пищевого отравления подтвердили в пресс-службе акимата Бейнеуского района.
"По данному факту департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится проверка", — говорится в сообщении.