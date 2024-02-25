  • 25 Февраля, 20:34
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Массовое отравление произошло в селе Мангистауской области

Сегодня, 18:49
АВТОР
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pixabay Сегодня, 18:49
Сегодня, 18:49
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Фото: pixabay

В селе Бейнеу с пищевым отравлением госпитализированы 23 человека. Накануне они посещали заведение "Али-ман", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz. 

Пострадавших доставили в центральную районную больницу. В инфекционное отделение было направлено 15 человек, в их числе как дети, так и взрослые. Кроме того, среди отравившихся есть беременная на 19-й неделе женщина. Ещё пять человек получают лечение на дому.

Факт массового пищевого отравления подтвердили в пресс-службе акимата Бейнеуского района.

"По данному факту департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится проверка", — говорится в сообщении.

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