Кафе сгорело в селе Костанайской области, в здании произошёл взрыв

В селе Майское Костанайской области сгорело здание кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Пожар произошёл 8 октября в 20:19 в одноэтажном здании кафе "Майская сказка" площадью 330 квадратных метров.

Сотрудники ДЧС вынесли из горящего здания семь газовых баллонов объёмом 27 литров каждый, ещё три баллона взорвались в кафе. ​

Сильный порывистый ветер до 15 м/с осложнял тушение пожара, так как способствовал распространению огня. Пожар локализовали в 21:45, ликвидировали - в 22:10. Жертв и пострадавших нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚР ТЖМ ТЖД / ДЧС МЧС РК (@qostanai_tjd)

​Пожарные спасли отдельно стоящее складское помещение, в котором находились товарно-материальные ценности на общую сумму около трёх миллионов тенге и автомобиль марки "Фотон", ориентировочная стоимость которого составляет пять миллионов тенге. Общая сумма спасённого имущества составляет восемь миллионов тенге.

​Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. По данному факту составлен административный протокол по статье 410 часть 1 КоАП РК.