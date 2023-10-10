Кафе сгорело в селе Костанайской области, в здании произошёл взрыв
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В селе Майское Костанайской области сгорело здание кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Пожар произошёл 8 октября в 20:19 в одноэтажном здании кафе "Майская сказка" площадью 330 квадратных метров.
Сотрудники ДЧС вынесли из горящего здания семь газовых баллонов объёмом 27 литров каждый, ещё три баллона взорвались в кафе.
Сильный порывистый ветер до 15 м/с осложнял тушение пожара, так как способствовал распространению огня. Пожар локализовали в 21:45, ликвидировали - в 22:10. Жертв и пострадавших нет.
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Пожарные спасли отдельно стоящее складское помещение, в котором находились товарно-материальные ценности на общую сумму около трёх миллионов тенге и автомобиль марки "Фотон", ориентировочная стоимость которого составляет пять миллионов тенге. Общая сумма спасённого имущества составляет восемь миллионов тенге.
Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. По данному факту составлен административный протокол по статье 410 часть 1 КоАП РК.
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