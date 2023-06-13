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  • Кадры со свадьбы актрисы Асель Садвакасовой выложили в Сеть
instagram.com/tleuhanov Сегодня, 15:38
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Сегодня, 15:38
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Фото: instagram.com/tleuhanov

Кадры со свадьбы актрисы Асель Садвакасовой выложили в Сеть

Актриса Асель Садвакасова вышла замуж. Кадры из загса выложил в соцсети её молодой супруг, передаёт BaigeNews.kz.

"Вот и всё. 13.06.2023 - день рождения нашей семьи!" - подписал видео новоиспечённый супруг Магжан Тлеуханов. 

Недавно 38-летняя актриса сообщила подписчикам в Instagram, что рассталась со своим возлюбленным, который подходил ей по 108 пунктам, кроме одного, и показала нового избранника. Им оказался 28-летний Магжан Тлеуханов, занимающийся digilal-маркетингом.

 
 
 
 
 
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Публикация от Magzhan Tleukhanov (@tleuhanov)

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Сегодня, 15:38
241
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