Кадры со свадьбы актрисы Асель Садвакасовой выложили в Сеть

Фото: instagram.com/tleuhanov

Актриса Асель Садвакасова вышла замуж. Кадры из загса выложил в соцсети её молодой супруг, передаёт BaigeNews.kz.

"Вот и всё. 13.06.2023 - день рождения нашей семьи!" - подписал видео новоиспечённый супруг Магжан Тлеуханов.

Недавно 38-летняя актриса сообщила подписчикам в Instagram, что рассталась со своим возлюбленным, который подходил ей по 108 пунктам, кроме одного, и показала нового избранника. Им оказался 28-летний Магжан Тлеуханов, занимающийся digilal-маркетингом.