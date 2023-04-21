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  • "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину
"Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину Сегодня, 13:20
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Сегодня, 13:20
134

"Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину

Популярная казахстанская актриса Асель Садвакасова показала своего любимого, передаёт BaigeNews.kz.

Совсем недавно 38-летняя селебрити призналась в том, что рассталась со своим возлюбленным. Садвакасова добавила, что несвободна и счастлива в отношениях с другим мужчиной.

И вот стало известно, кто этот счастливчик. Любимого артистки зовут Магжан Тлеуханов. Ему 28 лет. Тлеуханов занимается digilal-маркетингом.
Садвакасова призналась, что очень счастлива с ним.

"Знакомьтесь - мой любимый мужчина Магжан. Мужчина, с которым я начала расцветать, как женщина в полной мере. Мужчина, с кем рядом просто хорошо и спокойно, нет эмоциональных качель или какого-то напряжения, а только смех и душевные разговоры. Мужчина, который окружил меня огромной заботой и любовью" - написала она. 

Актриса призналась, что поначалу её смущала разница в возрасте.

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Сегодня, 13:20
134
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