Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании

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Популярная казахстанская актриса Асель Садвакасова призналась в том, что рассталась со своим возлюбленным, передаёт BaigeNews.kz. Как рассказала селебрити, она была счастлива в целом, но "тонкой нитью шло какое-то неудовлетворение". Она была раздражена и испытывала много злости, а это девушке, по её словам, несвойственно.

Кроме того, Садвакасова поделилась, что составила список требований к своему идеальному партнёру. Её экс-возлюбленный соответствовал всем 108 пунктам, кроме одного.

"Идеальная картинка реальности - характер, качества, отношение ко мне, внешность, вот абсолютно все из моего списка. Живи и радуйся, Аселя. Планируй будущее, тем более все идет к тому, чтобы уже переходить на следующий уровень отношений. Все просто идеально. Только почему-то внутри с каждым днем становится так пусто и холодно", - пишет она.

На фоне стресса у акрисы стали выпадать волосы, начались головокружения, боли в спине и пояснице.

"Не было любви. Я создала свою реальность из книг и моих фантазий. Я, как главный контроллёр своей жизни, спроецировала всё, кроме самого важного, что неподвластно расчету - любовь. Я наконец-то честно сказала себе, что не люблю этого замечательного мужчину. Я понимала, что буду завершать не просто отношения именно с этим человеком, я прощаюсь с иллюзией идеальной жизни. Я выбрала себя. Я выбрала жизнь. Я выбрала любовь", - отметила Садвакасова.

Как выяснилось, отечественная звезда сейчас несвободна и счастлива в отношениях с другим мужчиной.