К утечке данных казахстанцев имеют отношение хакеры из Тайваня — Минцифры

Новые подробности об утечке личных данных казахстанцев сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"16 февраля на ресурсе GitHub неизвестными опубликован слив данных китайской компании, где в том числе содержались персональные данные казахстанцев. Хакерами из Тайваня были взломаны хакеры из Китая, опубликованы материалы, которые хранились у китайских хакеров", - отметили в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос корреспондента Kazinform.

В Минцифры пояснили, что атака китайских хакеров была через уязвимости в программном обеспечении, и она не связана с использованием китайского оборудования связи.

Ранее АО "Государственная техническая служба" обнаружила утечку более двух миллионов персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz.

С 7 марта в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП поступило более 1 400 жалоб и обращений от граждан.