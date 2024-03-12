Более 1400 жалоб поступило в МЦРИАП от казахстанцев, чьи данные утекли в Сеть

Государственная техническая служба выявила утечки персональных данных казахстанцев, клиентов микрофинансовой организации zaimer.kz. С 7 марта в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП поступило более 1 400 жалоб и обращений от граждан, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках своей компетенции в области защиты персональных данных МЦРИАП РК среагировало оперативно. С использованием мобильного приложения EgovMobile проведено информирование граждан и предоставление рекомендаций по минимизации возможных рисков, связанных с данной утечкой. С 7 марта по сегодняшний день в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП поступило более 1 400 жалоб и обращений от граждан. Комитет проводит тщательные проверки по фактам нарушений, в соответствии со статьёй 79 Кодекса об административных правонарушениях. При подтверждении нарушений будут приняты меры, включая административные штрафы", - сообщили в министерстве.

Кроме того, в случае обнаружения материалов, указывающих на возможные уголовные правонарушения, Комитет по информационной безопасности передаст их в министерство внутренних дел для дальнейшего расследования.

"При наличии фактов материального ущерба от утечки данных граждане могут самостоятельно обратиться в министерство внутренних дел или в суд для защиты своих прав и возмещения причинённого ущерба", - уточнили в ведомстве.

Комитет по информационной безопасности призывает всех граждан, чьи персональные данные могли быть скомпрометированы, принять необходимые меры для защиты своей конфиденциальной информации и следовать рекомендациям, предоставленным компетентными органами.

Напомним, 5 марта АО "Государственная техническая служба" обнаружена утечка более двух миллионов персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz.