К сносу разрушенных паводком домов приступили в ЗКО

В Западно-Казахстанской области приступили к сносу домов, разрушенных во время паводков. На их месте построят новые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Больше всего от наводнения в ЗКО этой весной пострадал Теректинский район. Без крыши над головой там осталась 81 семья. Их всех обеспечат жильём. После завершения демонтажных работ подрядная компания приступит к строительству новых домов для пострадавших. Строители обещают, что новоселье жители Подстёпного отметят до начала отопительного сезона.

В общей сложности здесь признаны непригодными для дальнейшего проживания 56 жилых домов. Каждое домовладение будет строиться по типовому проекту: трёхкомнатные одноэтажные дома общей площадью 80 квадратных метров.

"Фундамент будет монолитная подушка высотой 40 сантиметров с одним поясом армированным. Два фундаментных блока, от земли – метр. Стены полностью из силикатного кирпича с утеплением минеральными ватными плитами – 10 сантиметров и облицовочным кирпичом", – сказал главный инженер подрядной компании Тастемир Кенжегулов.

В пяти районах ЗКО, наиболее пострадавших от наводнения, в общей сложности планируют построить 413 домов. Возведут новое жильё за счёт компаний-недропользователей и крупного бизнеса. Средства также выделят из общественного фонда "Қазақстан халқына".