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К общественным работам приговорили жителя СКО, грозившего выбросить дочь из окна

Вчера, 23:37
АВТОР
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pkzsk.info Вчера, 23:37
Вчера, 23:37
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Фото: pkzsk.info

К 120 часам общественных работ приговорили 23-летнего жителя СКО, который угрожал выбросить из окна пятого этажа свою новорождённую дочь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news. 

Сообщалось, 20 сентября в Петропавловске в комнате общежития на пятом этаже заперся мужчина. Он угрожал выбросить из окна cвоего ребёнка 2023 года рождения. Его задержали, на момент происшествия он был в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что между мужчиной и его сожительницей произошёл конфликт. 

Как сообщили в пресс-службе городского суда, мужчина попал под суд по статье 115 Уголовного кодекса РК, то есть угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Его вина доказана показаниями потерпевшей, материалами уголовного дела.

"Согласно статье 467 Уголовного кодекса наказание в виде ареста приостановлено до 1 января 2027 года. В связи с этим суд назначил подсудимому наказание в максимальных пределах санкции статьи 115, а именно — привлечение к общественным работам на срок 120 часов", — подчеркнули в суде.

Кроме того, взыскан принудительный платёж в фонд компенсации потерпевшим в размере пяти месячных расчётных показателей (17 250 тенге).

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