Пьяный отец угрожал выбросить из окна новорожденную дочь в Петропавловске

В Петропавловске пьяный мужчина угрожал выбросить из окна многоэтажки свою новорожденную дочь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Видео с криками из окна общежития по ул. Маяковского, 93 появилось в социальных сетях. На место происшествия прибыли полицейские, сотрудники ДЧС и медики. Сигнал о конфликте поступил на пульт управления полиции города 20 сентября в 17:49. Выяснилось, что в комнате на пятом этаже заперся мужчина. Он угрожал выбросить ребёнка из окна.

"В ходе совместной спасательной операции сотрудник ДЧС проник в комнату через окно, закрепившись на крыше общежития. Он повалил мужчину и открыл дверь, после чего в помещение проникли сотрудники специального отряда быстрого реагирования. Полицейские обезвредили мужчину. Новорожденная девочка 2023 года рождения, предварительно, не пострадала. Ребёнка передали медикам", — рассказали в МВД РК.

Задержанный — 23-летний житель СКО. На момент происшествия он был в нетрезвом состоянии. Между мужчиной и его сожительницей произошёл конфликт. Разъярённый отец кричал и угрожал сбросить ребёнка из окна.

По данному факту начато досудебное расследование, все обстоятельства выясняются.