Известный казахстанский певец попросил у Сабины Алтынбековой крупную сумму денег

Фото: Sports.kz

Казахстанский певец Талгат Кенжебулатов, известный как Kental, в шутливой форме обратился к известной отечественной волейболистке Сабине Алтынбековой после ее поста в Instagram, в котором спортсменка прокомментировала информацию СМИ о своих доходах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



"Мне так льстит, когда про мой доход сми пишут посты. Проснулась и увидела себя в списке "топ-20 самых богатых волейболистов мира". Не перестаю удивляться, как другие любят строить свои предположения о моей жизни и дают этому слишком много внимания. А по факту я просто занимаюсь любимым делом и это приносит мне доход. Пока я работаю, кто-то считает мои деньги и пишет про это в соц сетях. Сегодня с утра прямо улыбнуло, хотя не очень такое люблю", — написала Алтынбекова.

Kental оставил к публикации Алтынбековой комментарий с просьбой одолжить ему 20 тысяч долларов.

"Займи 20 000 $ до понедельника", — пошутил певец.

Ранее турецкий сайт Milliyet со ссылкой на другие источники сообщил, что Алтынбекова занимает 11 место в рейтинге. Её состояние якобы составляет 4,7 миллиона долларов.

Позже Сабина Алтынбекова прокомментировала слухи о своём богатстве.