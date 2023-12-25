Известный казахстанский боксёр пропал в Алматы

Серика Нурказова уже более 10 дней ищут в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на отряд быстрого реагирования "Когам".

Сообщается, что известный казахстанский боксёр пропал 14 декабря. Он вышел из дома по улице Луганского, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчина был одет в синий пуховик с капюшоном, серую шапку, белую водолазку и чёрные джинсы. Отмечается, что у спортсмена седые волосы, и имеется борода. Кроме того, у мужчины есть проблемы со здоровьем.

Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по телефонам +7 702 7012 79 22 или "102".

Отметим, Серик Нурказов - заслуженный мастер спорта СССР. В 1981 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы в Тампере, в 1983 году - серебряным призёром Кубка мира в Риме, в том же году стал чемпионом Европы в Варне. В 1984 году был удостоен звания "Выдающийся боксер".