Известный казахстанский боец поспорил с президентом AMC Fight Night на крупную сумму

Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев высказался о бое чемпиона лиги Магомеда Сулумова против Александра Сарнавского, считая, что у претендента нет шансов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На интервью Камила отреагировал казахстанский боец Артем Резников, предложивший пари на 10 тысяч долларов США Гаджиеву касательно предстоящего поединка.

Президент AMC Fight Night принял предложение Резникова.

Стоит отметить, что Артём на продолжение длительного времени тренируется вместе с Сарнавским.