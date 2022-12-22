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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 00:39
92
Сегодня, 00:39
92
Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде

Предварительное слушание по уголовному делу о финансовой пирамиде, фигурантами которого являются казахстанские вайнеры, началось в суде в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На скамье подсудимых 12 человек, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, которых подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой в составе организованной преступной группы. Третий вайнер Азимжан Саидбаев находится в розыске. 

Вайнеры рекламировали компанию Mudarabah Capital, в которую сотни казахстанцев вложили миллионы средств. Мейржан Туребаев свою вину в создании финпирамиды отрицает и просил вернуть дело прокурору. Он утверждает, что следствие велось со множеством нарушений.

Не согласились с проведённым расследованием и другие подсудимые. А вот директор компании Mudarabah Capital Руслан Бурканов в суде обратился к обманутым вкладчикам. Пообещал, что весь ущерб будет возмещён.

"В первую очередь, хотел бы извиниться перед клиентами Mudarabah Capital как директор этой компании. Я хотел бы сказать вам: мы всё вернем. Потерпите чуть-чуть. Просто сейчас чуть руки связаны", - сказал он.

Предварительное слушание, которое проходит в онлайн-режиме, продолжится 23 декабря. После начнётся главное судебное разбирательство.

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#финансовая пирамида #Мейржан Туребаев #суд #вайнеры
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:39
92
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