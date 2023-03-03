Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор

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Генпрокуратура обратилась в Верховный суд для отмены приговора известному бизнесмену Алмасу Абдыгаппарову, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила его супруга Ольга Абдыгаппарова.

"Ваши обращения о несогласии с состоявшимися судебными актами в отношении Абдыгаппарова А. рассмотрены. По результатам изучения ваших доводов в ходатайствах и материалов уголовного дела генеральной прокуратурой 27 февраля 2023 года в Верховный суд принесен кассационный протест на отмену состоявшихся судебных актов", - говорится в письме генеральной прокуратуры.

Вынесение протеста она считает победой.

"ПОБЕДА! По уголовному делу моего мужа, Алмаса Абдыгаппарова! Генеральной Прокуратурой РК принесен кассационный протест! На предмет отмены незаконного обвинительного приговора!", - пишет она.

Напомним, Алмас Абдыгаппаров в июле 2021 года был задержан в Алматы. По версии следствия, он присвоил себе почти миллион долларов от продажи чужой недвижимости. В июле 2022 года алматинского ресторатора приговорили к семи годам лишения свободы.