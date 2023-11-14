Известного бизнесмена убили в Уральске
Сегодня, 18:29
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Сегодня, 18:29Сегодня, 18:29
404Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Дело об убийстве известного в Уральске бизнесмена Сергея Губера расследует полиция. Мужчину с травмами доставили в больницу утром 12 ноября. В медучреждении он скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
По неподтвержденным данным, смертельные ранения Губер получил в одном из кафе города.
Полицейские начали досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Задержан подозреваемый.
"Сотрудниками Управления криминальной полиции ДП и Абайского отдела полиции УП Уральска установлен подозреваемый в совершении преступления - ранее не судимый житель Уральска, 1981 года рождения. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП ЗКО.
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