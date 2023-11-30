Израиль проверяет сообщение о гибели 10-месячного заложника

Израильская армия проверяет заявление палестинской стороны о гибели троих заложников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Euronews.

Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС — бригады Изеддина аль-Кассама — сообщило, что 10-месячный ребёнок — самый младший из похищенных израильтян — стал жертвой израильского авиаудара. Вместе с ним погибли его 4-летний брат и их мать. Их отец также был похищен, сведений о нём до сих пор нет; бабушка и дедушка были убиты 7-го октября.

Ранее ХАМАС сообщал, что больше не удерживает детей и их мать, а передал их другой группировке — именно поэтому они не вошли в списки тех, кого освобождали в рамках договорённостей о прекращении огня.

Накануне ХАМАС передало Израилю список имён 11 заложников, подлежащих освобождению в рамках сделки по продлению перемирия в секторе Газа.

Напомним, перемирие в секторе Газа продлили ещё на два дня. Первоначально была достигнута договоренность о перемирии с 24 ноября на четыре дня. Сделка будет действовать на прежних условиях: "на каждого заложника по 3 заключённых и 200 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно".

В первый день перемирия между Израилем и ХАМАС были освобождены 24 заложника, удерживаемых в Газе. В обмен на это были освобождены 39 палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.