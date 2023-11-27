Перемирие в секторе Газа продлили на два дня

В палестинском движении "Хамас" сообщили о продлении временного перемирия в секторе Газа на два дня, передаёт BaigeNews.kz.

"ХАМАС заявляет, что договорился с Катаром и Египтом о продлении временного гуманитарного перемирия ещё на два дня на тех же условиях, которые были достигнуты ранее", - говорится в заявлении исламского движения.

Первоначально была достигнута договоренность о перемирии с 24 ноября на четыре дня.

В ХАМАС выразили готовность к продолжению переговоров об освобождении заложников.