Перемирие в секторе Газа продлили на два дня
Вчера, 22:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 22:50Вчера, 22:50
129Фото: pxhere.com
В палестинском движении "Хамас" сообщили о продлении временного перемирия в секторе Газа на два дня, передаёт BaigeNews.kz.
"ХАМАС заявляет, что договорился с Катаром и Египтом о продлении временного гуманитарного перемирия ещё на два дня на тех же условиях, которые были достигнуты ранее", - говорится в заявлении исламского движения.
Первоначально была достигнута договоренность о перемирии с 24 ноября на четыре дня.
В ХАМАС выразили готовность к продолжению переговоров об освобождении заложников.
Самое читаемое
- Куда ушли почти 2 млрд тенге выделенные на благоустройство Актобе?
- Айсберг размером втрое больше Нью-Йорка откололся от ледника
- В Бишкеке прошёл митинг против приезда Курманбека Бакиева
- Женская сборная Казахстана по футболу сотворила сенсацию в Лиге наций
- Главному тренеру сборной РК вручили роскошный подарок